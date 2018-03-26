“Yollara, trafiğe, 20 yıllık projeksiyon”

YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yollar ve trafik güvenliği konusunda 20 yıllık bir projeksiyon ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi

Ödül Aşık ÜLKER

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yollar ve trafik güvenliği konusunda 20 yıllık bir projeksiyon ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi

Atakan, trafik konusunda uzmanlarla günlük değil, kalıcı önlemler konusunda çalışma yaptıklarını anlatarak, yollarla ilgili projelerini anlattı.

Telefon Dairesi’nin durumunu “Güzelyurt gibi” diye değerlendiren Tolga Atakan, “yıllardır ‘özelleşti, özelleşiyor’ derken ekipman ve moral olarak hep geri bıraktırılmış bir daire” dedi. “Ne olacaksa olsun, mevcut yapı mutlaka düzeltilecek. Bununla ilgili çalışmalara hemen başladık” diyen Atakan, postanın da içler acısı bir durumda olduğunu kaydetti.

Atakan, çözüm odaklı biri olduğunu ve konuları hızlı, pratik şekilde çözme yönünde hareket etmeyi sevdiğini ifade ederek, imkanlar elverdikçe bunu hayata geçireceğini belirtti.

“Çözüm odaklı biriyim”

Soru: Diğer Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından farkınız nedir, ne olacak?

Atakan: Genel olarak çözüm odaklı biriyim, buradaki görev süreme bunu yansıtacağım. İletişime çok önem veririm, gerek vatandaşla, gerekse çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmayı, sorunları yerinde görmeyi ve özel sektörden gelmiş olmanın verdiği alışkanlıkla konuları hızlı, pratik şekilde çözme yönünde hareket etmeyi severim. Bunları imkanlar elverdikçe hayata geçiren bir Ulaştırma Bakanı olacağım.



Genel olarak çözüm odaklı biriyim, buradaki görev süreme bunu yansıtacağım. İletişime çok önem veririm, gerek vatandaşla, gerekse çalışanlarla sürekli iletişim halinde olmayı, sorunları yerinde görmeyi ve özel sektörden gelmiş olmanın verdiği alışkanlıkla konuları hızlı, pratik şekilde çözme yönünde hareket etmeyi severim. Bunları imkanlar elverdikçe hayata geçiren bir Ulaştırma Bakanı olacağım. Soru: Bürokratik işlemler ve kamunun hantallığı buna ne kadar müsaade edecek?

Atakan: Görev aldığınız yerde bir iş yapma şekli oturtursanız, o sizinle beraber o görevi yapan diğer insanlara da sirayet eder. Geride bıraktığımız 5 haftalık sürede, görev saham içerisinde böyle oldu. Çalışma arkadaşlarım benim iş yapma şeklime alıştı, ben onlara alıştım, orta yol bulundu. En azından hızlı hareket edilmesi, bazı konuların üzerine daha kapsamlı bir şekilde gidilmesi konusunda bir ortak zemin oluşturduk. Bakanlığımız dışında kalan yapıyla ilgili bazı sıkıntılarımız devam ediyor, elimizden geldiğince onları da alıştıracağız.

“Uzmanlarla, mühendislerle bir araya gelip 20 yıllık bir perspektif ortaya koyup, imkanlarımız dahilinde, bütçemize göre ve yardım alabileceğimiz kalemleri bularak, 20 yıllık bir projeksiyon ortaya koymayı amaçlıyoruz. Hemen hayata geçireceklerimiz de olacak, zaman içinde yapılacaklar da olacak”

Girne yolu...

Soru: Trafik en büyük sorunlarımızdan biri, hem araç sayısında yaşanan artış, hem de yolların durumu trafiği olumsuz etkiliyor. Siz göreve gelir gelmez yollar konusunda bazı adımlar attınız, eleştirildiniz de... Girne yolu ne zaman tamamlanır, dağyolunda uygulanan denetimler nelerdir? Yollarla ilgili yaklaşımınız nedir?

Atakan: Girne yolunda kapsamlı bir yenileme çalışması yapılıyor. Önümüzdeki hafta asfalt serim işlemi başlayacak, sonrasında süratle bordürleme yapılıp, o bölüm trafiğe açılacak. Sonrasında şimdi açık olan bölümü trafiğe kapatacağız. Yenilenen bölüm eski halinden bir buçuk metre daha geniş olacak, dolayısıyla şu anda yaşanan tek gidiş, tek geliş sıkıntıyı burada yaşamayacağız, daha hızlı akan bir trafik olacak. Aynı süreç şu anda kullanılan kısım için de geçerli olacak. Tahmini Mayıs ayının ortasında St. Hilarion Kavşağı’ndan Girne katlı kavşağa kadar olan kısmı tamamen tamamlamayı hedefliyoruz.

Bu arada Dağyolu’nda denetimler yapılıyor. Haftanın her günü ağırlık ve işletme izinleri denetleniyor. Ciddi bir de tamirat yaptık, yol vasfını yitirmiş yerleri toparladık. Kısa bir sürede oraya elektronik denetleme sistemi yerleştireceğiz, bu, anında merkeze bilgi veren bir sistem olacak. Sadece Dağyolu değil, 6 farklı yere bu sistem yerleştirilecek.

“Trafik ülkemizin en büyük sıkıntısı. Yollar bağlamında alternatifsizlik, her geçen gün bir yerden bir yere gitmeyi daha da zorlaştıran, trafikte bulunmayı çileye çeviren bir yapı var. Bunu gidermek ve buna paralel önlemleri almak önemlidir”

“Trafik ülkemizin en büyük sıkıntısı”

Trafik ülkemizin en büyük sıkıntısı. Yollar bağlamında alternatifsizlik her geçen gün bir yerden bir yere gitmeyi daha da zorlaştıran, trafikte bulunmayı çileye çeviren bir yapı var. Bunu gidermek ve buna paralel önlemleri almak önemlidir. Biz de bu yönde 2-3 bacaklı bir yaklaşım geliştirdik. Öncelikle trafik konusunda uzman, ülkemiz insanlarıyla bir araya geldik ve ne yapabileceğimizi, trafiği nasıl daha güvenli hale getirebileceğimizi, günlük önlemler değil, kalıcı önlemlerle trafiği daha akıcı ve daha yaygın hale nasıl getirebileceğimizi konuştuk. Çağımızın gelişen teknolojilerini hayata nasıl geçirebileceğimiz üzerinde çalışıyoruz. İkincisi mevcut karayolları altyapımızı, yerel yönetim sınırları içerisinde yerel yönetimlerle birlikte çalışarak nasıl geliştirebiliriz ve alternatif yaratabiliriz diye çalışıyoruz. Bugün Lefkoşa’dan Girne’ye gitmenin, Lefkoşa içinde bir yerden bir yere gitmenin veya Mesarya’yı geçmenin tek seçeneği olmamalı. Alternatifsizlik de mevcut yol bakıma veya onarıma girdiğinde bizi sıkıştırıyor. Bununla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki hafta itibarıyla Şehircilik Dairesi’yle bu konuda çalışmamız olacak. Uzmanlarla, mühendislerle bir araya gelip 20 yıllık bir perspektif ortaya koyup, imkanlarımız dahilinde, bütçemize göre ve yardım alabileceğimiz kalemleri bularak, 20 yıllık bir projeksiyon ortaya koymayı amaçlıyoruz. Hemen hayata geçireceklerimiz de olacak, zaman içinde yapılacaklar da olacak. Perspektifi şimdiden ortaya koyarsak, karşımıza çıkabilecek kamulaştırma sorununun da önüne geçmiş oluruz. Geçmiş dönemden günümüze gelen, ara emirleri ve kamulaştırma sıkıntılarıyla yarım kalan projeler de var. Bunları hızla nasıl çözüp, alternatif yaratabiliriz diye çalışıyoruz. Lefkoşa’nın en çileli noktası Dr. Küçük Bulvarı, Gönyeli Çemberi’nden başlayıp, Haspolat Çemberi’ne uzanan ana arter, burada 6 kavşak projesi var, bütçe geçti, arkadaşlar ihale hazırlığını yapıyor. Ancak o yolun da bir alternatifi yok ve orada çalışmaya başlarsak, zaten sıkıntılı olan trafik daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bunun alternatifi olan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun Hamitköy üzerinde sıkıntılı bir bölümü var. Orayı çözüp, projeyi hayata geçirebilirsek, bu yolun Girne yolundan Taşkent’e olan kısmını trafiğe açabiliriz. Bunun açılmasıyla hem ciddi bir rahatlama olacak, hem de Girne yolunda yaşanan sıkıntılı süreci yaşamadan Dr. Küçük Bulvarı’nda gerekli çalışmaları yapabileceğiz.

“Genel olarak çözüm odaklı biriyim, buradaki görev süreme bunu yansıtacağım... Konuları hızlı, pratik şekilde çözme yönünde hareket etmeyi severim. Bunları imkanlar elverdikçe hayata geçiren bir Ulaştırma Bakanı olacağım”

Kamulaştırma...

Soru: Bu yolla ilgili hedeflenen bir tarih var mı? Kamulaştırma sorunu nasıl aşılacak?

Atakan: Oradaki mal sahipleriyle bu konuda bir görüşme yaptık, olumlu geçti. Kesin sonuç herhalde bir hafta, 10 gün içinde belli olur. Orada ihaleyi yüklenen firma Türkiye’ye döndü, firmayı da suçlayamıyoruz çünkü 6 senedir, çeşitli ara emirleriyle orası duruyor. Ortaya konan teklifteki birim fiyatlarıyla şimdiki birim fiyatları birbirini tutmuyor. “Hade gel yap” deseniz, 6 yıl önceki asfalt fiyatına asfalt yok.

Güzelyurt-Lefke yolunun, Güzelyurt’tan Doğancı’ya kadar olan bölümünde de sorunlu bir yer vardı, onu da hallettik. O yolu yapan firma ile, Lefkoşa Kuzey yolunu yapan firma aynı firma, süreçlerin uzamasından kaynaklanan sıkıntı burada da var. Konuyu TC Karayolları’nın buradaki koordinasyon ofisiyle görüştük, çünkü bu TC kaynaklı bir ihaledir. Bizden bir hafta süre istediler, bir çözüm önerisiyle gelecekler. Doğancı’dan Lefke’ye kadar olan bölümde de ara emri sayısını ikiye düşürdük, diğerleriyle anlaşma sağlandı. Bu iki yerle ilgili de arkadaşlarımız görüşme halinde, onları da çözersek Doğancı’dan Lefke’ye kadar olan bölüm bitmiş olacak. Sınır kapılarının açılması da gündemde, Aplıç kapısıyla orada ciddi bir trafik yaşanacak, bu yolu yetiştirirsek sıkıntıyı aşmış olacağız.”

“Paramız biterse ek kaynak için Maliye’nin kapısını çalacağız”

Soru: Daha önceki açıklamalarınızda 28 yol projesinden bahsetmiştiniz, bütçe de geçti. Bunlar nelerdir? Bunların tümü bütçeden mi yapılacak yoksa TC kaynakları da kullanılacak mı? Atakan: 28’in 6 tanesi yarım kalan yollardır. 21 yolun bir kısmı TC kaynakları ile olacak, bir kısmı bizim mahalli bütçemizle yapılacak. Bu konuda ciddi kaynak çalışması yaptık, ihale gerektirenlere süratle ihale sürecine başlayacağız. Ülkenin kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı birçok yerde projeler var. Karpaz’da yıllardır ellenmeyen üç bölge, Mesarya’da 4 farklı yerde, Beşparmaklar Dağı’nın güney tarafında yıllardır ellenmemiş yerler var. İyi bir ekibimiz var, devamlı sahadadırlar, özellikle haftasonları gözlemleyip fotoğraflıyorlar. Yaptıkça paramız biterse, ek kaynak için Maliye’nin kapısını çalacağız.

“Bakanlığımızın payından tek kuruş geriye gitmeyecek”

Soru: TC’den yatırım için ayrılan finansmanın büyük bir kısmının geri gittiğini de biliyoruz, bu konuda neler yapmayı planlıyorsunuz?

Atakan: Geri giden paranın bir bölümü gerçekten birşey yapılmadığı için gidiyor, bir bölümü de ağır, aksak, hantal yapıya takılarak geri gidiyor. 2018’in hibe programları henüz açıklanmadı. Bu sene Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın uhdesine verilecek olan paydan tek kuruş geriye gitmeyecek, arkadaşlarımız da bu konuda kararlı. Başka bakanlıkların payına düşenden de artan olursa, ona da talip olacağız.

“Telefon Dairesi’ne bir benzetme yapıyorum, biraz Güzelyurt gibi, yıllardır ‘özelleşti, özelleşiyor’ derken ekipman ve moral olarak hep geri bıraktırılmış bir daire... İlk defa bu sene Telefon Dairesi’nin bütçesinde ciddi bir artış var. Ne olacaksa olsun, mevcut yapı mutlaka düzeltilecek. Bununla ilgili çalışmalara hemen başladık”

“Telefon Dairesi, biraz Güzelyurt gibi”

Soru: Telekomünikasyon Dairesi, internet hızı ve kalitesi, GSM operatörleri ve uzun bir zamandır tamamen unutulan postacılık hizmetleri konusundaki planlarınız nelerdir?

Atakan: Telefon Dairesi’ne bir benzetme yapıyorum, biraz Güzelyurt gibi, yıllardır ‘özelleşti, özelleşiyor’ derken ekipman ve moral olarak hep geri bıraktırılmış bir daire ama eldeki imkansızlıklara rağmen canla başla çalışan da bir personel var. İlk defa bu sene Telefon Dairesi’nin bütçesinde ciddi bir artış var. Ne olacaksa olsun, mevcut yapı mutlaka düzeltilecek. Bununla ilgili çalışmalara hemen başladık. Yakın bir zamanda halk Telefon Dairesi’nde ciddi bir değişim görecek. Üçüncü bir GSM şirketini daire bünyesine katıp, orada bir hareketlilik yaratma düşüncemiz var. Farklı uygulamalarla Telefon Dairesi’ni daha sağlıklı, daha iyi hizmet üreten bir seviyeye getireceğiz.

“Posta içler acısı durumda”

Posta maalesef içler acısı bir durumda. Gerek operasyonel, gerekse personel anlamında geri bırakılmış, unutulmuş bir yapı var. Bu çerçevede ne yapabileceğimizi konuştuk. Personel takviyesi gerekiyor, o konuda bir münhal çalışması yapacağız. Günümüz teknolojisine uygun altyapı çalışmasına başladık. Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ne de paket postanesini taşıyacağız.