Yollar tören provası için kapatılacak

30 Ağustos Zafer Bayramı tören provası dolayısıyla pazar günü Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tören provası nedeniyle 23 Ağustos tarihinde, Lefkoşa’da, saat 08.00’den itibaren; Alpet-Altınbaş Petrol ışıkları kavşağı ile Fuar kavşağı arasındaki güzergah, saat 09:30’dan tören provasının sona ereceği saate kadar ise Alpet (Altınbaş) Petrol ışıkları kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan yolun trafik akışına kapatılacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışı şu şekilde düzenlendi:

“Yeni Organize Sanayi Bölgesi’ne gitmek isteyen sürücüler için, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacak; Mağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Alpet-Altınbaş Petrol İstasyonu ışıklarından, Sanayi Bölgesi’ne ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını kullanmak suretiyle Yakın Doğu Bulvarı’na ulaşabilecekler.

Gönyeli çemberi istikametinden gelip, Yakın Doğu Hastanesi’ne gitmek isteyen sürücüler, Hidden Garden - TED Koleji önü ve Yakın Doğu Bulvarı güzergâhını kullanarak hastaneye ulaşabilecekler.”

Mağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesi’ni veya Honda (Eski Tofaş) ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’ni veya Alpet-Altınbaş Petrol Işıkları kavşağından sola dönüp Kemal Aksay Caddesini kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nı veya Girne-Lefkoşa anayolunun kullanan sürücülerin ise Gönyeli çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları istendi,

Açıklamada, belirtilen tarih ve saatlerde trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları da istendi.

