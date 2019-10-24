

Kıbrıslı siyasetçi, sol mücadelenin unutulmaz isimlerinden Sonay Adem, ölümünün birinci yılında Mağusa'da anılacak.



29 Ekim'de, saat 11.00'de yer alacak anma törenine ailesi ve mücadele arkadaşları katılacak.



Milletvekilliği yanısıra 2. Soyer Hükûmeti'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevleri yapan, Çalışma Bakanlığı döneminde, yerli işgücüne destek sağlayan fon oluşumunda öncü olarak gençlerin istihdamı için imkan sağlayan Sonay Adem, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılmıştı.



İstanbul’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, politik nedenlerden ötürü öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan Sonay Adem, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki öğrenimini tamamlayarak İktisat bölümünden mezun olmuştu.

İstanbul Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği’nde yöneticilik yapan, uzun yıllar CTP’de aktif siyaset içerisinde yer alan Sonay Adem, 1984-2004 yılları arasında 20 yıl süre ile Mağusa İlçe Başkanlığı görevini de yürütmüştü.



4 dönem milletvekilliği yapan Adem, CTP-Birleşik Güçler - Demokrat Parti Koalisyon hükümetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevi yapmış, bir süre de TKP Yeni Güçler'le siyasette yer almıştı.



Sonay Adem 1957 Baf doğumluydu. | YD