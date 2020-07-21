Lefkoşa31 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Yolda ‘Ölümlü kaza’ isyanı
Yolda ‘Ölümlü kaza’ isyanı

Yolda ‘Ölümlü kaza’ isyanı

Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz’e seyreden 40 yaşındaki Vedat Çakır’ın yaşamını yitirdiği, bu sabahın ilk saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından bölgeliler yola indi.

A+A-

Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz’e seyreden 40 yaşındaki Vedat Çakır’ın yaşamını yitirdiği, bu sabahın ilk saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından bölgeliler yola indi. Civar köylerde oturanlar, meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla Güzelyurt- Girne anayolunu kapattı.

Fotoğraf: BRT

Bu haber toplam 510 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Akdeniz'de motosiklet kazası: 1 ölüAkdeniz'de motosiklet kazası: 1 ölüTepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz köyüne doğru gitmeye çalışan 40 yaşındaki Vedat Çakır, geçirdiği trafik kazası sonucunda yaşamını yitirdi.  