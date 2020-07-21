Yolda ‘Ölümlü kaza’ isyanı
Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz’e seyreden 40 yaşındaki Vedat Çakır’ın yaşamını yitirdiği, bu sabahın ilk saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından bölgeliler yola indi.
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Tepebaşı-Akdeniz Anayolu'nda motosikletiyle Akdeniz’e seyreden 40 yaşındaki Vedat Çakır’ın yaşamını yitirdiği, bu sabahın ilk saatlerinde geçirdiği trafik kazasının ardından bölgeliler yola indi. Civar köylerde oturanlar, meydana gelen ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla Güzelyurt- Girne anayolunu kapattı.
Fotoğraf: BRT
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Etiketler : Akdeniz, Vedat Çakır
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