Yolculuğunuz Sıkıcı Olmasın!

Ersin Kaşif

Şehir içi yollarımız, artık hepimizin en sıkıcı saatlerinin geçtiği en önemli unsurlardan olduğunu görebiliyoruz. Şehir içi yolculuklarınızda, bir yerden başka bir yere giderken arabada sıkılıyor musunuz mesela?Bir an düşüncelere dalıyorsunuz. Seneler önce çok kısa sürede yaptığınız yolculuk, artık saatler alabiliyor. Arabalar sıraya dizilmiş adım adım hareket ederken etrafınızı seyrediyorsunuz ama nereye kadar? Yeni yapılmakta olan kocaman inşaatlara takılıyor gözleriniz. Önceleri gördüğünüz bazı manzaraların artık yok olduğunu farkediyorsunuz. Peki, radyoda istediğiniz türden şarkılar çalmıyor mu?

TERAPİ ŞARKILAR

Üzülmeyin derim ben. Sizler için bu sorunu çözdüm.Artık yanıbaşınızda, sizin için en hareketli olan araba ile yapacağınız yolculuklarda dinleyebileceğiniz ve huzurunuzu, eğlencenizi yeniden yerine getirecek şarkıları bir araya getirdim. Özelikle bu yılın en çok dinlenen hareketli şarkıların arasından özenle seçtiğim şarkılar ile, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Tam bir terapi eseri bu şarkılar diyorum ben. Sabah işinize giderken dinlediğiniz haber bültenlerinden, huzurunuz iyiden iyiye kaçıyor mu? Olumsuz can sıkıcı haberlerin ilacı işte bu şarkılar. Yolculuklardan sıkılmak yerine, hareketli ve mutlu bir şekilde ulaşmak istediğiniz yere varacaksınız. Bu şarkılar sayesinde modunuz hiç düşmeden, yolculukta uyuklamadan, gözleriniz ve bilinciniz açık, bir şekilde seyahatinizi tamamlayacaksınız. Arabada dinleyebileceğiniz ve sizler için seçtiğimiz bu şarkılar, tam da sizlere göre, ne dersiniz? Tam olarak altı güzel şarkıyı, sizler için seçtim. Haydi başlayalım! Arabanızla hareket ettiğiniz andan itibaren başlıyor müzik.

YOLDA ALTI ŞARKI

Ed Sheeran’ın Shape of You şarkısıyla yolculuğun ilk kilometrelerine başlamış olacaksınız. Canlanacaksınız, uyanacaksınız. Birkaç dakika sonra çok tatlı bir bayan sesi Rockable diyecek. Tabii ki bu güzel ses Clean Bandit’ten başkası olamaz. Ne oldu? Direksiyonda tempo tutmaya mı başladınız? Hade bakalım devam edelim, daha gideceğimiz yere, zaman var. iyiden canlandık ve işyerimize çok zinde ulaşmaya kararlıyız. Bebe Rexha hemen devreye giriyor ve I Got You ile başımızla tempoya eşlik etmeye başlıyoruz. Bu arada, müziğimizin sesine hafifçe dokunarak, sıradaki parçamızın hakkını vermemiz lazım. Çünkü sırada Daddy Yankee var. Hula Hula Hoop derken ispanyolcanın tatlı vurgularına siz de katılabilirsiniz. Hatta, Hula Hula Hoop’un klibinin çekildiği muhteşem sahil kenarında yapılan danslar hemen gözünüzün önüne gelecektir. Evet ne dersiniz, yolu yarıladınız mı? Artık INNA’nın zamanı gelmiştir diye düşünerek yolculuğumuza devam ederiz. Sadece sesi değil, fiziğiyle de çok etkileyici bir sanatçı olan INNA’dan önce Gimme Gimme’yi dinleyelim. Hemen ardından da arap müzik motifleriyle süslü “YALLA” sanırım yolun sonuna yaklaştığımızın habercisi olsun. Artıkyolculuğumuzun son dakikalarına geldik. Çok tatlı bir şarkı ile tamamlayalım mı? Öyle ise, Starley bize Call On me’yi söylesin. Bir de bakmışsınız ki, iş yerinizin önündesiniz. Trafiğin sıkıcı tarafını, bir süreliğine unuttunuz sanırım. Ben öyle yapıyorum!