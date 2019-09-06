YENİDÜZEN'e konuşan Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, 2019 yılının ilk altı aylık sürecini yorumladı, rakamlar paylaştı, en önemli sorunlardan birine işaret etti: "Pahalı bilet sorununa çare bulunmazsa yolcular tamamen Larnaka'ya kayacak"

Dimağ Çağıner, 2019 yılının ilk altı aylık sürecinde otellerde durgunluk yaşandığını, Haziran ayının 15’inden sonra “piyasanın toparlanmaya başladığını” belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine bir yılda ortalama 2 Milyon turistin geçtiğini, bu turistlerin birçoğunun günü birlik olduğunu ifade eden Çağıner, turistlerin daha çok alışveriş ve plajları kullanmak için geldiklerini söyledi.

Bilet fiyatlarındaki ciddi artışın sadece vatandaşı etkilemediğini de dile getiren Çağıner, yabancı turistlerin biletlerdeki ciddi fark nedeniyle Larnaka Havaalanı'nı tercih ettiğine dikkati çekti.

Uçak biletlerinin daha ekonomik olması gerektiğini kaydeden Çağıner, fiyatlar nedeniyle 2020’de ciddi sıkıntıların yaşanacağına dikkati çekti.

Teşvik sistemi olmazsa, Ercan Havaalanı'nı tercih eden yolcuların önümüzdeki sezon Larnaka Havaalanı'na kayacaklarını belirten Çağıner, uçak bileti fiyatları sorununa çare bulunmasını istedi.



Turizme dair



KUZEY:

Otel sayısı: 146 turizm tesisi ve 114 Otel

Yatak sayısı: 25 bin 249

Turist Sayısı: 1.049.769

GÜNEY:

Otel sayısı: 804 turizm tesisi ve 239 OtelYatak sayısı: 87 bin 81

Turist sayısı: 3.938.625 (2018)



Devrim DEMİR

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, pahalı uçak biletlerinin turizmi olumsuz etkilediğini söyledi ve önlem alınmazsa, yolcuların tümüyle Larnaka’ya kayacağını belirtti.

Çağıner, 2019 yılının ilk altı aylık sürecinde otellerde durgunluk yaşandığını, Haziran ayının 15’inden sonra “piyasanın toparlanmaya başladığını” belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağıner, ilk ayda Türkiye’de ve Avrupa’da ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, “turizmde ciddi bir yavaşlama olduğunu” öne sürdü. Türkiye’de ekonomik sıkıntılar ve seçimler nedeniyle ülkedeki turizmin Haziran ayının 15’inden sonra hareketlendiğine vurgu yapan Çağıner, Kıbrıs güneyinde yayın yapan gazetelerde çıkan 2 Milyon turistin kuzeye geçişi ile ilgili de YENİDÜZEN’e konuştu.

Çağıner: “Günü birlik geçenlerde var konaklayanlarda”

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Avrupa’dan Kıbrıs’a tatil için gelen birçok yabancı turistin bilet fiyat farkı nedeniyle Larnaka Havaalanı'nı da kullandığına dikkati çeken Dimağ Çağıner, turistlerin konaklamak için ise Kıbrıs’ın kuzeyini tercih ettiğini kaydetti.

Çağıner, “2 Milyon turist Kıbrıs’ın güneyinden kuzeyine geçti. Günü birlik geçenler de var, konaklayanlar da. Dövizin yükselmesi nedeniyle alışveriş için kuzeyi tercih edenlerde var. Ekonomik yönden bu yıl piyasada iyi bir iyileşme olsa da otellerin doluluk oranı geçtiğimiz yıla oranla çok düştü. Kıbrıslı Rumlar, özellikle plajlarımızı tercih ederken, birçoğu günübirlik burada” dedi.

Kıbrıslı Türkler Bafra bölgesine akın etti

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner, bilet fiyatlarının uç noktalarda olduğunu bu yıl özellikle Bafra bölgesinde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, vatandaşların bu yıl yurt dışından daha çok ülkede kalmayı tercih ettiklerini ifade etti.

Bilet fiyatlarındaki ciddi artışın sadece vatandaşı etkilemediğini de dile getiren Çağıner, yabancı turistlerin biletlerdeki ciddi fark nedeniyle Larnaka Havaalanı'nı tercih ettiğine dikkati çekti.

Uçak biletlerinin daha ekonomik olması gerektiğini kaydeden Çağıner, uçak fiyatları nedeniyle 2020’de ciddi sıkıntıların yaşanacağına dikkati çekti.

Yıl geçen senenin altında kapanıyor

2020 yılı ile ilgili çalışmaların çok yavaş ilerlediğini kaydeden Çağıner, bütçe tespitinin yapılıp harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Teşvik sistemi olmazsa, Ercan Havaalanı'nı tercih eden yolcuların önümüzdeki sezon Larnaka Havaalanı'na kayacaklarını belirten Çağıner, son 3 ay otellerin doluluk oranına bakıldığında sezonu geçen senenin altında ilk altı ayın farkını kapatamadıklarını söyledi.

Güneyde 239 kuzeyde 114 Hotel

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyinde turistik tesisler ve yatak sayılarında ciddi artış yaşandığı açıklandı.

2019 yılı Mayıs ayına kadar, 12 Otel ve 9 tatil köyü için izin başvurusu yapıldığı açıklanırken, yatak sayısının şuan 87 bin 81 olduğu ifade edildi. Kıbrıs’ın güneyindeki haber kaynaklarına göre güneyde, 804 turizm tesisi ve 239 Otel olduğu açıklandı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise, Kıbrıs’ın kuzeyinde 25 bin 249 yatak, 146 turizm tesisi ve 114 Otel olduğunu söyledi.