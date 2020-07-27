“Yolcular PCR test sonuçları çıkana kadar izole olacak”

Başbakan Ersin Tatar, ülkeye girişlerde yapılan PCR test sonuçları çıkana kadar yolcuların izole edilmesi konusunda karar alındığını açıkladı.

Turistlerin kaldığı otellerde, yurttaşların da evlerinde sonuçlar açıklanana kadar izole olmasına dair bir düzenleme yapılacağını anlatan Tatar, bu kurala uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını söyledi.

Başbakanlık’ta bir basın açıklaması yapan Tatar, Sağlık Bakanlığı’nın cezai işlem için yetkilendirileceğini bu yönde de bir karar hazırlandığını ifade etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki Ayakta Tanı Merkezi’nin “pandemi kliniği” şekline dönüştürüleceğini söyleyen Tatar, pandemi hastanesine ihtiyaç olmadığını iddia etti.

1 Temmuz’dan itibaren 15 binin üzerinde yolcunun ülkeye girdiğini toplam vaka sayısının ise 25 olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, hastaların büyük kısmının taburcu edildiğini, “hastanede 3-5 kişinin kaldığını” savundu.