Yolcular ek ve tarifeli seferlerle gittiler

Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle dün akşam yurt dışına çıkacak olan yüzlerce yolcu hava koşullarından ötürü yolculuk yapamadı, uçaklar inemedi. Adana-Ercan, İstanbul-Ercan ve Antalya-Ercan seferini yapan uçaklar ise aşırı rüzgar nedeniyle defalarca tur attıktan sonra iniş yapamadan geri döndü. Ercan’da çıkış yapmak isteyen yolcular ise büyük tepki gösterdi. Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ise yolcuların durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e bilgi verdi. Sofi, akşam Ercan’da bekleyen yolcuların muhaceretten çıkartılarak, otele yerleştirildiklerini, bugün sabah itibarı ile ek ve tarifeli seferlerle yurt dışına çıktıklarını söyledi. Sofi, bugün itibari ile ulaşımda her hangi bir aksama yaşanmadığını ifade etti.