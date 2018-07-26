“Yolcular artık uçaktan indirilmeyecek”

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Londra-Ercan uçuşlarında yaşanan uçaktan indirme ve güvenlik kontrolünden geçirme işleminin artık yapılmayacağını duyurdu.

Özersay,bir sonraki adımın ise Ercan-Londra uçuşlarında İngiliz hükümeti tarafından talep edilen uçaktan indirme ve güvenlik kontrolünden geçirme işlemini ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere İngiliz havacılık yetkililerinin Ercan'dan Londra'ya olan Pegasus uçuşlarında başlattıkları ikinci bir güvenlik kontrolü için İstanbul'da yolcuları uçaktan indirme uygulamasının neden olduğu ciddi bir sıkıntı var. Ancak buna ilaveten Pegasus'un Londra'dan Ercan'a uçuşlarında da aynı uygulamanın yapılıyor olması bir başka mağduriyet yaratıyor.

Londra’da yaşayan vatandaşlarımıza hükümetimiz adına bir söz vermiştim. Pegasus yetkilileriyle bugün yaptığım görüşmeden hareketle birkaç gün içerisinde bu konuda olumlu bir gelişme yaşanacağını ve artık EN AZINDAN Londra'dan Ercan'a olan uçuşlarda uçaktan indirme ve güvenlik kontrolünden geçirme işleminin yapılmayacağını buradan duyurmak istiyorum. Ve bu bağlamda da Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile Pegasus yetkililerine özellikle teşekkür ediyorum.

Şimdi sıra Ercan'dan Londra'ya olan uçuşlarda İngiliz hükümeti tarafından talep edilen bu anlamsız uygulamayı kaldırmak için atacağımız adımlara geldi. Onun için de Londra'ya yaptığım son ziyarette oradaki vatandaşlarımıza verdiğimiz sözün gereği olarak elimizden geleni yapacağız."