Yolcu uçağı düştü!
Reuters Haber Ajansı, Antonov 148 tipi yolcu uçağının Moskova'dan havalandıktan hemen sonra radardan kaybolduğunu duyurdu.
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Reuters Haber Ajansı, Antonov 148 tipi yolcu uçağının Moskova'dan havalandıktan hemen sonra radardan kaybolduğunu duyurdu.
Rus İnterfax Haber Ajansı'na dayandırılan haberde, Saratov Havayolları'nın işlettiği uçağın Moskova bölgesinde düştügü belirtildi.
Rusya'nın başkenti Moskova'dan Orsk'a hareket eden uçakta 65 yolcu, 6 mürettebat bulunuyordu.
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