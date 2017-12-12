Yolcu sayısı 10 milyonu geçti

Larnaka ve Baf havaalanlarını işleten Hermes şirketi, iki havaalanının yolcu sayısının 10 milyonu geçmesini kutluyor.



Kıbrıs’ta ikamet eden ve Larnaka’dan Brüksel’e seyahat eden şanslı Letonya uyruklu yolcu, 10 milyonuncu kişi olarak bugün bir buket çiçek aldı ve bedava bilet kazandı.



Düzenlenen etkinlikte, Kıbrıslı Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Marios Demetriades, bu büyük başarıya katkı koyan herkesi kutladı.



Demetriades, şimdi rehavetten kaçınarak iyi ekip çalışmasına devam etmek ve olumlu sonuçlar almak gerektiğini söyledi.



Hermes Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Panayiotis Hadjipandelis de konuşmasında, yolcu trafiğini artırmak gerektiği kadar bu çabayı korumak ve artırmak gerektiğini belirtti.



Hadjipandelis, yapısal sorunlarla anında mücadele ve turizm sektöründeki aksamaların, turist kimliğinin yeniden şekillenmesiyle birlikte tersine çevrilmez bir hedef olması gerektiğini kaydetti.



Hermes Havayolları İcra Kurulu Bakanı Eleni Kalogirou ise yaptığı konuşmada, şirketin iki havaalanını geliştirme beklentisini matematiksel bir yaklaşımla algılamadığını, aksine, özellikle kaliteye önem verildiğini ve tam da bu nedenle, yolcu trafiğini artırma çabalarıyla birlikte belirli girişimler üstlendiklerini, önemli miktarlarda yatırım yaptıklarını, hizmetlerini artırmaya özel önem verdiklerini anlattı.



Hermes Havaalanları Şirketinin tahminlerine göre, 2017 yıllık yolcu trafiği ülkenin her iki havaalanında da 2016’ya kıyasla %14 artacak.

