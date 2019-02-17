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Yola düşen kaya kaldırıldı

Yola düşen kaya kaldırıldı

Polis, Avtepe - Kuruova anayolunda seyredecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Avtepe - Kuruova Anayolu üzerine düşen kaya parçaları Yenierenköy Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. Yol güvenli bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Polis, Avtepe - Kuruova anayolunda seyredecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Polis Basın Subaylığı, yolun birinci kilometresinde viraj üzerinde yola kaya parçası düştüğünü belirterek, bu güzergâhı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.

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