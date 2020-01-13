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Yola dikkat

Yola dikkat

Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu üzerinde yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması ve taş düşmesinden dolayı  temizlik çalışması yapıldığından trafik tek şeritten ve kontrollü  sağlanıyor.

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Büyükkonuk - Kaplıca Anayolu üzerinde yağışlar nedeniyle oluşan toprak kayması ve taş düşmesinden dolayı  temizlik çalışması yapıldığından trafik tek şeritten ve kontrollü  sağlanıyor.
Polis konuya ilişkin açıklamasında, bu güzergahı kullanan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri,  trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

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