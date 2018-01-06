Yola aniden çıktı, kamyonla çarpıştı!

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Haspolat Sanayi Bölgesi’nde dün meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kaza; Haspolat Sanayi yolu üzerinde, Semra Konmaz (K-47) yönetimindeki MS 927 Z plakalı araçla, arıtma tesisi yolundan sanayi yoluna, anayoldan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce giriş yaptı. O esnada anayol üzerinde doğu istikametinden batı istikametine doğru seyreden Süleyman Çalgın (E-33) yönetimindeki LD 935 kamyonunun önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LD 935 plakalı aracın şoförü Süleyman Çalgın ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Anna Atimova Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındılar. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Fotoğraf: Sosyal medya / Fatih Balcıooğlu