'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' eyleminin ikincisi yapılıyor

Ülkedeki yolların durumuna, zamlara ve seyrüsefer için alınan paraların trafik altyapısına harcanmamasına tepki göstermek için sosyal medyada örgütlenen ve 15 Ocak'ta ilk eylemini gerçekleştiren kalabalık, hükümetten herhangi bir açıklama gelmemesi ve zamların geri çekilmemesi nedeniyle yeniden sokağa döküldü.

'Uyarmıştık' isimli ikinci eylem, soğuk havaya rağmen yüzlerce kişinin katılımıyla Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde başladı. Eyleme Kıbrıs'ta yaşayan bazi İngilizler de katılarak protesto da bulunuyor. Sarı yelek giyip, sarı balon taşıyan eylemciler, Citroen Işıkları'ndan Pronto çemberi olarak bilinen alana doğru yürüdü.

Eylemcilere Meclis'te bulunan 50 milletvekilinin resminin bulunduğu tenekeleri taşıması için dağıtıldı. Eylemde"Birlik, Mücadele, Dayanışma", "Susma Sustukça Sıra Sana Gelecek", "Yollarda Ölmek İstemiyoruz", "Hükümet İstifa" sloganları atılıyor.

Kazalarda hayatlarını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kazaları anlatan bir sinevizyon gösterisi yapılıyor.

Komite üyesi Serdinç Maypa, konuşmasında "Bu yollarda hayatlarını kaybedenleri asla unutmayacağız" dedi.

'Yol yoksa seyrüsefer de yok' bestesi yapan müzisyen Murat Ongun, kalabalık önünde şarkısını söyledi.

Maraşalı: "Bizim tepkimiz yol, süt, okul, eğitimdir"

Sosyal medyadaki "Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok" grubunun kurucusu Fikri Maraşalı: "Ben yol yoksa seyrüsefer de yok dedim ama gaza da süte de zam geldi. Bu konu sadece yollarla ilgili değil daha kapsamlıdır. Bulamadığımız ilaçlarımız var. Bizim tepkimiz yol, süt, okul, eğitimdir" dedi. Maraşalı, eyleme katılmayanlara da mesaj gönderdi. Milletvekilleri temsilen taşınan sarı tenekeleri de gösteren Maraşalı, "boş bu tenekeler boş" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından kalabalık meclise önüne yürümeye başladı.



Evleri satılan ve eyleme katılan İngilizlere teşekkür edildi



Çok sayıda polis de eylemde

Fotoğraflar: Didem Menteş