'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' eylemi bugün

Sosyal medyada 'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' ismi altında örgütlenerek, yolların kötü durumuna bağlı trafikte yaşanan sorunlara dikkat çeken topluluk, ikinci eylemini 27 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 18.30'da yapıyor. Eylem Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde başlayacak.