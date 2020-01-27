'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' eylemi bugün
'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' eyleminin ikincisi bugün saat 18:30’da Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde başlayacak.
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Sosyal medyada 'Yol Yoksa Seyrüsefer de Yok' ismi altında örgütlenerek, yolların kötü durumuna bağlı trafikte yaşanan sorunlara dikkat çeken topluluk, ikinci eylemini 27 Ocak Pazartesi günü (bugün) saat 18.30'da yapıyor. Eylem Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde başlayacak.
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Etiketler : Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok, EYLEM
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