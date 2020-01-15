“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün
“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün gerçekleşiyor. Eylem saat 18:00’de Lefkoşa Terminali’nde başlayacak.
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“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün gerçekleşiyor. Eylem saat 18:00’de Lefkoşa Terminali’nde başlayacak.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi planlanan eylem yoğun yağışların ardından Lefkoşa’ya gelen bazı yolların kapanması nedeniyle iptal edilmişti.
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Etiketler : Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok, EYLEM
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