Lefkoşa8 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. “Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün
“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün

“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün

“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün gerçekleşiyor. Eylem saat 18:00’de Lefkoşa Terminali’nde başlayacak.

A+A-

 

 

“Yol Yoksa Seyrüsefer da Yok” eylemi bugün gerçekleşiyor. Eylem saat 18:00’de Lefkoşa Terminali’nde başlayacak.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi planlanan eylem yoğun yağışların ardından Lefkoşa’ya gelen bazı yolların kapanması nedeniyle iptal edilmişti.

 

Bu haber toplam 55 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler