‘Yol yoksa seyrüsefer da yok’ 10 binlere ulaştı

Karayollarının kötü durumuna karşın, ilgili harçların zamanlanmasıyla artan seyrüsefer ücretlerine isyan eden yurttaş, sosyal medyada örgütlendi.

Kısa sürede neredeyse 20 bin kişinin katıldığı “yol yoksa seyrüsefer da yok” Facebook grubunda yapılan paylaşımlarla seyrüsefer harçlarının, yollar düzelene dek ödenmeyeceği ve yakın zamanda sokağa inileceği gibi eylemlerinden söz ediliyor.

Grup üyeleri çeşitli bölgelerden kötü durumdaki yolların görüntülerini paylaşırken, özellikle Hükümet ortağı Halkın Partisi yetkililerinin, göreve gelmeden önce yaptığı paylaşımlarını da hatırlatıyor.

Seyrüsefer zamlarını protesto etmek için oluşturulan ve saatler içerisinde binlerce üyeye ulaşan “Yol Yoksa Seyrüsefer Da Yok” isimli Facebook grubunun kurucusu Fikri Marasalı, eyleme gideceklerini duyurdu.

Sayfanın her hangi bir politik görüşü olmadığını ve sadece ‘hakların savunulması’ için kurulduğunu altını çizen grup yöneticileri, eylemin yerinin ve zamanının bugün yapacakları komite toplantısından sonra kamuoyu ile paylaşılacağını da duyurdu.

İsyanın odak noktasında ‘seyrüsefer harçları’ ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bulunuyor.