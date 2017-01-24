Yol yok, bina atıl halde: İşte 'Yeni Lise'!

850 öğrencisi bulunan, kültürel ve sosyal anlamda da Girneliye hizmet veren Anafartalar Lisesi’nin taşınması sadece ‘bilimsel verinin olup olmadığı’ sorularını değil, bölgedeki‘alt yapı ve trafik’ sorununu da yeniden gündeme taşıdı.

Ayşe GÜLER

Girne’nin simgesi haline gelen Anafartalar Lisesi’nin ‘artan kapasite’ gerekçesiyle taşınmasının planlandığı Karakum’daki karkas binanın hali içler acısı…

Okuldaki öğretmenlerin tepkilerine ve başlatılan imza kampanyasına rağmen proje çalışmaları yürütülen bina, uzun yıllardır atıl halde bulunuyor.

Doğru düzgün bir yolu olmayan karkas bina merkezden de oldukça uzakta…

850 öğrencisi bulunan, kültürel ve sosyal anlamda da Girneliye hizmet veren Anafartalar Lisesi’nin taşınması sadece ‘bilimsel verinin olup olmadığı’ sorularını değil, bölgedeki ‘alt yapı ve trafik’ sorununu da yeniden gündeme taşıdı.

Şehir Plancıları Odası adına Uzman Can Kara, Anafartalar Lisesi’nin Karakum’daki karkas binaya taşınmasının DOĞRU bir karar olmadığını vurguladı, atılacak adımın YETERSİZ kalacağına işaret etti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kara, bu adımla birlikte trafik ve alt yapı sıkıntısıyla boğuşan Girne’nin merkezindeki nüfusun bölgeye çekileceğini dile getirdi, özellikle Uğur Mumcu Bulvarı’nda çift şerit yol olmaması nedeniyle de trafiğe ayrı bir yük daha verileceğine dikkat çekti.

Karkas bina atıl durumda!

Anafartalar Lisesi’nin taşınmasının planlandığı Karakum’daki karkas bina, yıllardır atıl durumda bekliyor.

Bununla birlikte binanın yerleşkesinin merkeze oldukça uzak olması da dikkat çekiyor.

Yol yok!

Bina da ciddi alt yapı sıkıntısı da göze çarpıyor.

Çevre düzenlemesi anlamında da sorunların olduğu karkas yapıya ulaşabilmek oldukça güç. Düzgün bir yolu olmayan binanın olduğu yolda, inşaat atıklarından neredeyse geçmek imkansız…

UZMAN NE DÜŞÜNÜYOR?

Şehir Plancıları Odası adına Uzman Can Kara:

“Trafiğe ayrı bir yük gelecek, merkezdeki nüfus bölgeye çekilecek”

Şehir Plancıları Odası adına Uzman Can Kara, Anafartalar Lisesi’nin Karakum’daki karkas binaya taşınmasının DOĞRU bir karar olmadığını vurguladı, atılacak adımın YETERSİZ kalacağına işaret etti.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Kara, bu adımla birlikte trafik ve alt yapı sıkıntısıyla boğuşan Girne’nin merkezindeki nüfusun bölgeye çekileceğini dile getirerek, özellikle Uğur Mumcu Bulvarı’nda çift şerit yol olmadığını, trafiğe ayrı bir yük daha verileceğine dikkat çekti.

Öte yandan okulun karkas binasının olduğu bölgedeki yolun devlet tarafından planlanmadığını da ifade eden Kara, araçların yalnızca tek şerit halinde gidip gelebileceği bilgisini de paylaştı.

“Kent merkezinden uzakta…”

Kara, Anafartalar Lisesi’nin taşınılmasının düşündüğü bölgenin kent merkezinden uzak olduğunu söyledi.

Bölgede yerleşik bir halk olduğuna ve Anafartalar Lisesi’nde okuyan demografik bir yapının bulunduğuna işaret eden Kara, burada eğitim gören öğrencilerin Karakum’a taşınmasının farklı sonuçlar doğuracağına da değindi.

Anafartalar Lisesi’nin taşınmasının doğru bir karar olmadığını vurgulayan Kara, öğrenci sayısının belli bir oranda bırakılarak Karakum’daki okulun daha aktif hale getirilebileceğini, böylelikle de soruna çözüm bulunabileceğini ifade etti.

Ayrıca Kara, Karakum’da yapılacak okulun diğer bölgelerdeki öğrencileri güçlükle karşılayabileceğini, atılacak adımın yeterli olmayacağını da yineledi.

“Çağ nüfusuna bakılmalı”

Kara, Aşağı Girne ve Yukarı Girne’deki çağ nüfusuna bakılması gerektiğini söyleyerek, “Lisede okuyacak öğrenci geliyorsa veya okul yetersiz ise ya okulun büyütülmesi gerekiyor ya da en yakın yerlerde ikinci okul açılıp buradaki öğrenci sayısını dengelemek gerekiyor” dedi.

Bununla birlikte okuldaki öğrenci sayısının oldukça fazla olduğuna da değinen Kara, gelen öğrenci sayısının kapasitesinin üzerinde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.