‘Yol öfkesi’ anayola indi
Lefkoşa- Girne Anayolu üzerindeki Lavinium Sitesi’nin sakinleri, ‘artık yolumuzu yapın’ talebiyle anayolda eylem yapıyor. Yolu tamamen kapatan eylemcilerce polis arasında arbede yaşandı, 6 kişi göz altına alındı.
Lefkoşa- Girne Anayolu üzerindeki Lavinium Sitesi’nin sakinleri yol talebiyle eylem yapıyor. Lefkoşa- Girne Anayolu'nu tamamen kapatan eylemcilerle polis arasında arbede çıktı.
Polis'in 6 kişiyi karakola götürdüğü belirtiliyor... Eylemciler göz altına alınan 6 kişinin serbest bırakılmasını talep ediyor, tek istediklerinin 'yol' olduğunun altını çiziyor.
Polis, eylemcilerin bir süre kapattığı Lefkoşa- Girne Anayolu'nun Lefkoşa'ya gidiş yönündeki tek şeridini tekrar trafiğe açtı.
12 yıldır yol sorunlarının çözülmediğini savunan site sakinleri, yetkililerden açıklama gelmediği takdirde, şu anda tek şeritten verilen anayolu tamamen kapatacaklarını belirtmişti.
Lefkosa - Girne Anayolu’nda trafik şu sıralarda eylem nedeniyle, polis kontrolünde tek şeritten veriliyor…