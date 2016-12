Kuzey Kıbrıs genelinde geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları, dün bölgelerde gerçekleştirildi. Yarışlar küçük kız (800 metre), küçük erkek (1000 metre), yıldız kız (800 metre), yıldız erkek (1500 metre), genç kız (1500 metre) ve genç erkek (300 metre) kategorilerinde yapıldı. Lefkoşa’da kadınlar ve erkekler kategorilerinde de yarışlar gerçekleştirildi.

Lefkoşa bölgesi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen koşular neticesinde küçük kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, küçük erkeklerde Levent İlkokulu birinci oldu. Yıldız kızlarda American Future College, yıldız erkekler ve genç kızlarda Yakın Doğu Koleji birinci olurken, genç erkeklerde Atatürk Meslek Lisesi birinci oldu. Kadınlar ferdi sıralamada Ayşa Küçükakça birinci sırada yarışı tamamlarken erkekler ferdi sıralamada Eser Kurt birinci geldi. Erkekler takım sıralamasında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birinci oldu.

İskele bölgesi

İskele bölgesinde düzenlenen 27 Aralık Atatürk Koşuları öncesinde Atatürk büstüne çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu. Farklı noktalardan İskele Kaymakamı Kemal Yılmaz ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından startı verilen koşular İskele Ecevit Meydanı’nda son buldu. Gerçekleşen yarışlarda küçük kızlarda Yenierenköy İlkokulu, küçük erkeklerde Şht. İlker Karter İlkokulu, yıldız kızlarda Erenköy Lisesi, yıldız erkeklerde Mehmetçik Ortaokulu, genç kızlarda ve erkeklerde Bekirpaşa Lisesi birinci oldu.

Lefke bölgesi

Lefke bölgesinde gerçekleşen yarışlarda küçük kızlarda ve erkeklerde Lefke İstiklal İlkokulu birinci olurken, yıldız kızlar, yıldız erkekler ve genç kızlarda Lefke Gazi Lisesi ilk sırada yer aldı. Genç erkeklerde ise Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi koşuları ilk sırada tamamladı.

Mağusa bölgesi

Mağusa Bölgesinde Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen koşularda dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Canbulat Ortaokul Müdürü Gülyüz Debeş, Spor Dairesi sorumlusu Kemal Mahirel, UBP Mağusa İlçe Başkanı Güneş Güneşoğlu tarafından verildi. Mağusa bölgesinde gerçekleşen yarışlarda küçük kızlarda Nehir Emirzadeoğulları, küçük erkeklerde Gökhun Gazloğlu birinci oldu. Yıldız kızlarda Asya Koçak’ın birinci olduğu yarışlarda yıldız erkeklerde Tamay Fenercioğlu birinci olma başarısı gösterdi. Genç kızlarda Narin Sevim ve genç erkeklerde Selçuk Emre Yerdelen birinci olarak yol koşularını tamamladı.

LEFKOŞA BÖLGESİ FERDİ DERECELER

Küçük Kızlar

1. Gülsu Uzun (YDİ), 2. Işıl Cengiz (Şht. M. Eray İlkokulu), 3. Nilgün Akbulut (YDİ)

Küçük Erkekler

1. Salih Ünveren (Levent İlkokulu), 2. Erdem Emir (Levent İlkokulu), 3. Mehmet Eren Balta (YDİ)

Yıldız Kızlar

1. Yağmur Bozoğlan (The American Future C.), 2. Aleyna Göçgün (The American Future C.), 3. Sıla Ballı (ŞHRO)

Yıldız Erkekler

1. Orazgeldi Dolkanov (YDK), 2. Bora Altun (YDK), 3. Emre Hakan Karaca (YDK)

Genç Kızlar

1. Nezihat Doygunel (YDK), 2. Demet Çakır (YDK), 3. Suay Bedeoğlu (YDK)

Genç Erkekler

1. Mustafa Yorulmaz (YDK), 2. Emre Soytürk (AML), 3. Kadir Yiğit Taşkın (AML)

Büyük Kadınlar

1. Ayşa Küçükakça (Ferdi), 2. Fezile Işık (Ferdi)

Büyük Erkekler

1. Eser Kurt (GKK), 2. Esat Bozbay (YDÜ), 3. Aytekin Sanin (YDÜ)

LEFKOŞA BÖLGESİ TAKIM SIRALAMASI

Küçük Kızlar

1. Yakın Doğu İlkokulu, 2. Şht. Mehmet Eray İlkokulu, 3. Levent Primary School

Küçük Erkekler

1. Levent İlkokulu, 2. Yakın Doğu İlkokulu, 3. TED Kuzey Kıbrıs Koleji

Yıldız Kızlar

1. The American Future College, 2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, 3. Levent Kolej

Yıldız Erkekler

1. Yakın Doğu Koleji, 2. Atleks Sanverler Ortaokulu, 3. Bayraktar Türk Maarif Koleji

Genç Kızlar

1. Yakın Doğu Koleji, 2. Lefkoşa Türk Lisesi, 3. Türk Maarif Koleji

Genç Erkekler

1. Atatürk Meslek Lisesi, 2. Yakın Doğu Koleji, 3. Lefkoşa Türk Lisesi

Büyük Erkekler

1. Güvenlik Kuvvetleri, 2. Yakın Doğu Üniversitesi

LEFKE BÖLGESİ FERDİ DERECELER

Küçük Kızlar

1. Neşe Eser (Yeşilyurt İlkokulu), 2. Hülya Güney (Lefke İst. İlkokulu), 3. Hanım Etkü (Lefke İst. İlkokulu)

Küçük Erkekler

1. Tahsin Yılmaz (Lefke İst. İlkokulu), 2. Osman Olgu (Lefke İst. İlkokulu), 3. Mustafa Akkuzu (Lefke İst. İlkokulu)

Yıldız Kızlar

1. İnci Aliye Akkoyun, 2. Ada As, 3. Feyza Sayar

Yıldız Erkekler

1. Mutallip Türkmen, Yaşar Küçükandaç, 3. Osman Eray Karakoyun

Lise Kızlar

1. Gülistan Timur (Lefke Gazi Lisesi), 2. Emine Kireşçi (Lefke Gazi Lisesi), Saadet Köse (Lefke Gazi Lisesi)

Lise Erkekler

1. Serdal Sümer (Lefke Gazi Lisesi), 2. Bora Gürkanlar (CTEML), 3. Muhamme Alır (CTEML)

LEFKE BÖLGESİ TAKIM SIRALAMASI

Küçük Kızlar

1. Lefke İstiklal İlkokulu

Küçük Erkekler

1. Lefke İstiklal İlkokulu, 2. Yedidalga İlkokulu, 3. Yeşilyurt İlkokulu

Yıldız Kızlar

1. Lefke Gazi Lisesi

Yıldız Erkekler

1. Lefke Gazi Lisesi

Lise Kızlar

1. Lefke Gazi Lisesi, 2. Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi

Lise Erkekler

1. Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, 2. Lefke Gazi Lisesi

İSKELE BÖLGESİ FERDİ SONUÇLAR

Küçük Kızlar

1. Nur Çalış, 2. Alser Altıoğlu, 3. Aylin Hacıhasanoğlu

Küçük Erkekler

1. Salahi Kunduracı, 2. Necmi Tilki, 3. Buğra Kara

Yıldız Kızlar

1. Merve Aydenek, 2. Hatice Gezer, 3. Sıla Okur

Yıldız Erkekler

1. Ahmet Darık, 2. Duygu Ağcabey, 3. Hasan Tanrıkulu

Genç Kızlar

1. Melisa Aylanç, 2. Fatma Bayrak, 3. Edanur Genç

Genç Erkekler

1. Mustafa Özalp, 2. Ömer Ayağ, 3. Hacı Deniz

İSKELE BÖLGESİ TAKIM SIRALAMASI

Küçük Kızlar

1. Yenierenköy İlkokulu, 2. Çayırova İlkokulu, 3. Ziyamet İlkokulu

Küçük Erkekler

1. Şht İlker Karter İlkokulu, 2. Ziyamet İlkokulu, 3. Mehmetçik İlkokulu

Yıldız Kızlar

1. Erenköy Lisesi, 2. Bekirpaşa Lisesi, 3. Mehmetçik Ortaokulu

Yıldız Erkekler

1. Mehmetçik Ortaokulu, 2. Polatpaşa Lisesi, 3. Bekirpaşa Lisesi

Genç Kızlar

1. Bekirpaşa Lisesi, 2. İskele Ticaret Lisesi, 3. Erenköy Lisesi

Genç Erkekler

1. Bekirpaşa Lisesi, 2. Karpaz Meslek Lisesi, 3. Erenköy Lisesi

MAĞUSA BÖLGESİ FERDİ SONUÇLAR

Küçük Kızlar

1. Nehir Emirzadeoğulları, 2. Medine Özsay, 3. Şerife Su

Küçük Erkekler

1. Gökhun Gazloğlu, 2. Ali Razi, 3. Nejat Recep Oğur

Yıldız Kızlar

1. Asya Koçak, 2. Zeynep Özbay, 3. Dilber Davulcular

Yıldız Erkekler

1. Tamay Fenercioğlu, 2. Arda Osmaneller, 3. Doğukan Gören

Genç Kızlar

1. Narin Sevim, 2. Beyza Celme, 3. Cennet Fidan

Genç Erkekler

1. Selçuk Emre Yerdelen, 2. Mustafa Gök, 3. Halil İbrahim Esen