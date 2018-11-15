Yol koşularında derece aradılar

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yol Koşuları tamamlandı. Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere dört kategoride düzenlenen yarışlar sonunda küçük kızlarda Levent Primary School, küçük erkeklerde Yakın Doğu İlkokulu, yıldız kızlar ve genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji, yıldız erkeklerde Anafartalar Lisesi, genç kızlarda The American Future College ve büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımsal sıralamada birinci oldu.

Samani’den teşekkür

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani 15 Kasım Yol Koşuları’na katılım gösteren okullara teşekkür etti. Önceki yıllara oranla katılımın daha yüksek olduğu ve 380 sporcunun yer aldığı koşularla ilgili olarak okulların beden eğitimi öğretmenleri ile sağladıkları iletişimin neticesinde bu yıl katılımın artmasından dolayı Samani ilgili okulların öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Yol koşularında alınan ferdi dereceler ve takım sıralamaları şu şekilde:

FERDİ DERECELER

Küçük Kızlar (800 Metre)

1. Eliz Yeşilkuşak (YDİ) 3:03

2. Özge Su Şeker (Şht M. Eray İlkokulu) 3:06

3. Miyase Algül (Levent Prİmary Schools) 3:11

Küçük Erkekler (1000 Metre)

1. Ediz Yeşilkuşak (YDİ) 3:41

2. Kenan Ali Akın (Kıbrıs Final Okulları) 3:45

3. Sebastİan Vİncent Saİa (Doğa International Schools) 3:47

Yıldız Kızlar (1500 Metre)

1. Işıl Kıran (The American Future College) 5:52

2. Nilgün Akbulut (YDK) 5:54

3. Ceren Malgir (Anafartalar Lisesi) 6:04

Yıldız Erkekler (2000 Metre)

1. Osman Taşkın (Atleks Sanverler Ortaokulu) 7:12

2. Aygün Tosun (Şht. Turgut Ortaokulu) 7:14

3. Salih Ünveren (YDK) 7:20

Genç Kızlar (2000 Metre)

1. Aleyna Göçgün (The American Future College) 8:20

2. Yağmur Bozoğlan (The Amerıcan Future College) 8:22

3. Melda Akbayır (The American Future College) 8:33

Genç Erkekler (3000 Metre)

1. Yasin Tunahan Özkan (TMK) 10:15

2. Ferdi Güzel (Güzelyurt Meslek Lisesi) 10:24

3. Yüksel Ersin (AML) 10:27

Büyük Kadın (8000 Metre)

1. Filiz Civelek (GAÜ) 49:36

2. Ayşa Küçükakça (GAÜ) 49:36

Büyük Erkekler (8000 Metre)

1. Hakan Tazegül (GKK) 27:55

2. Eser Kurt (GKK) 28:06

3. Yusuf Gökalp (GKK) 29:12

TAKIM SIRALAMASI

Küçük Kızlar (800 Metre)

1. Levent Primary Schools

2. Yakın Doğu İlkokulu

3. Özgürlük İlkokulu

Küçük Erkekler (1000 Metre)

1. Yakın Doğu İlkokulu

2. Levent Primary Schools

3. Özgürlük İlkokulu

Yıldız Kızlar (1500 Metre)

1. Yakın Doğu Koleji

2. The American Future College

3. Anafartalar Lisesi

Yıldız Erkekler (2000 Metre)

1. Anafartalar Lisesi

2. Yakın Doğu Koleji

3. Şht. Turgut Ortaokulu

Genç Kızlar (2000 Metre)

1. The American Future College

2. Yakın Doğu Koleji

3. Polatpaşa Lisesi

Genç Erkekler (3000 Metre)

1. Yakın Doğu Koleji

2. Güzelyurt Meslek Lisesi

3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

Büyük Erkekler (8000 Metre)

1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı

2. Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı

3. Komando Alayı