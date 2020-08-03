Yol kontrollü tek şerit olacak
“Atatürk Caddesi 3. Etap Dönüşüm Projesi” çalışmaları nedeniyle yarın Gönyeli Cami ile Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü arasındaki bölgede yol kontrollü olarak tek şerit olacak.
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Gönyeli Belediyesi, “Atatürk Caddesi 3. Etap Dönüşüm Projesi” çalışmaları nedeniyle yarın Gönyeli Cami ile Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü arasındaki bölgede yolun kontrollü olarak tek şerit olacağını bildirdi.
Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, çalışmaların ardından yol eski trafik akışına geri dönecek. Sürücülerin bu süreçte trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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