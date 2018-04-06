Yol çalışmasına 'Kayıp'lar için ara verildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde bulunan olası gömü yeri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, için Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını kolaylaştırmak adına gerekli önlemlerin alındığını, yol çalışmalarının kazı süresince yapılmayacağını duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde bulunan Ciklos bölgesinde, yol yapım çalışmaları başladıktan sonra muhtemel gömü yeri olduğu konusunda aldığı ihbar ve başlattığı kazı nedeniyle, 29 Mart 2018 tarihinden itibaren söz konusu bölgede yol yapım çalışmaları durmuştur.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olarak hassas ve insani bir konu olan kayıp şahısların bulunması ile ilgili üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle, muhtemel gömü yerinin bulunması için Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını kolaylaştırmak adına gerekli önlemler alınmıştır.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden alınan bilgiye göre muhtemel gömü yerinin bulunması için yapılan kazı çalışmalarının önümüzdeki hafta tamamlanması beklenmektedir.

Bu durum nedeniyle Girne-Lefkoşa Anayolu’nun St Hilarion Kavşağı ile Girne Katlı Kavşağı arasındaki bölümdeki yol yapım çalışmaları, kazı süresince planlandığı gibi sürdürülemeyecektir.

Halkımıza bu süreç içerisinde gösterdiği sabır anlayışından ötürü teşekkür ederiz.