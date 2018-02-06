‘Yol çalışması’ Ledra’dan geçişi durdurdu!

Ledra Palas geçiş noktasından bugün güneye geçişler geçici bir süreliğine kapatıldı. Güney geçiş noktasından kuzey geçiş noktasına kadar olan bölgedeki Marcou Dracou sokağında yapılan asfaltlama ve yol çalışmasından dolayı, geçişlerin sabah 7:30’dan itibaren akşam 16:00’a kadar kapatıldığı belirtildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, güneyde yapılan yol çalışması nedeniyle güney geçiş noktasından hem yayaların hem de araçların geçişine kapatıldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM)’nin koordinasyon eksikliği nedeniyle KKTC makamlarına durumun bildirilmediğini aktaran Lakadamyalı, kuzey geçiş noktasında ara bölgeye kadar geçilebildiğini, Kıbrıs Rum tarafının güneye geçişi kapattığını belirtti. Lakadamyalı, kendisine verilen bilgide saat 16:00 itibariyle geçişlerin normale döneceğini aktardı. Mustafa Lakadamyalı, KKTC makamlarından kaynaklanan bir durum olmadığını söyleyerek, vatandaşların mağduriyetin dolayı da üzüntü duyduklarını dile getirdi.