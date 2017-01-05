Didem MENTEŞ

Pınarbaşı- Dağyolu’nda yapılan yol asfaltı bir ay içerisinde çökmeye başladı. Karayolları Dairesi tarafından yapılan Dağyolu köyüne giden tali yolda yer yer kaymalar meydana geldi.

Geçtiğimiz Aralık ayı başında asfaltlama işlemi biten yolun banketleri yapılmadan çalışmalar durdu. Köy halkının sıklıkla kullandığı yolda çukurlar oluşmaya başlarken, özellikle kamyonlar nedeniyle yolda büyük çöküntüler oluştu.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Dağyolu muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu, Karayolları Dairesi tarafından asfalt çalışmaların tamamlandığını ancak banketler yapılmadan yolda 1 ay içerisinde kaymalar ve çökmeler oluştuğunu söyledi

Muhtar: “1 ayda asfaltta kaymalar oldu”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Dağyolu muhtarı Mustafa Arap Çavuşoğlu, yolun Kasım ayı sonu tamamlandığını ve 1 ay içerisinde yolda kaymalar meydana geldiğini söyledi. Karayolları Dairesi’nin ihaleye çıkmadığını, yol çalışmalarını kurum olarak yaptığını belirten Çavuşoğlu, 2015’in Kasım ayında yapılıp bitmesi gereken yolun 2016 Kasım ayı sonunda asfaltlandığını aktardı. Yolun tamamen bitmediğini, banketlerin yapılmadığını söyleyen Çavuşoğlu, eski asfaltın sökülmeden üzerine döküm yapıldığını savundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ise köy yollarının üçüncü sınıf yollar olduğunu, kötü hava şartları nedeniyle banketlerin yapılamadığını söyledi. Aşırı yağmurlar nedeniyle ve banketlerin yapılamamasından dolayı yolların çökmüş olabileceğini söyledi.

“Yetkililer inceleyeceklerini söyledi”

Temizlik yapılmadan asfalt dökülmesi nedeniyle bir ayda yolda kaymalar olduğunu belirten Çavuşoğlu, asfaltın altındaki dağ toprağının ortaya çıktığını ifade etti. Muhtar Mustafa Arap Çavuşoğlu, Karayolları Dairesi yetkilileri ile durumu görüştüğünü, bugün kurumdan bir yetkilinin gelerek yolda incelemeler yapacağını ifade etti.

Aydın: “Aşırı yağmurlar nedeniyle çökme yaşanmış olabilir”

YENİDÜZEN’e konuşan Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ise köy yollarının üçüncü sınıf yollar olduğunu, kötü hava şartları nedeniyle banketlerin yapılamadığını söyledi. Aşırı yağmurlar nedeniyle ve banketlerin yapılamamasından dolayı yolların çökmüş olabileceğine değinerek, bugün dairenin uzmanları tarafından yolda incelemeler yapılarak, sorunun giderileceğini ifade etti.