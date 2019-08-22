Yol bakım çalışmaları tamamlanıyor

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki Fuar Alanı kavşağı ile Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Yılmazköy kavşağı arasındaki yolda, bakım onarım işlerinin büyük bölümünün tamamlandığı belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Karayolları Dairesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, yoldaki çökmeler ve bozulmaların oluştuğu toplam 12 bin 134 metrekarelik alanda, kemirme ve asfaltlama yapıldı.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde yolun tamir edilen kısımlarında termoplastik çizgileme çalışması yapılacağı, böylece 25 kilometrelik güzergahtaki bakım onarım çalışmalarının tamamlanmış olacağı kaydedildi.