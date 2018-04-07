YOL AYRIMI NERESİ?

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından hafta içi düzenlenen, “Hibe programlarının KKTC Ekonomisine Etki Analizi” konulu bilgilendirme toplantısında TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 5 yılda 88 milyon TL yatırım yapıldığını, imalat sektöründe yeni istihdamlarda 5 yılda yüzde 39’luk artış sağlanarak, 2 bin 682 kişinin iş sahibi olduğunu, firmaların üretim kapasiteleri ve çeşitlerini geliştirdiğini, üretim artışına rağmen enerji tasarrufu sağlandığını, çevresel atıkların azaldığını, sürdürülebilir kalkınma için azımsanmayacak bir katkı sağlandığını ifade etti.

Toplantıda konuşan herkes KKTC’nin son 10 yılda ilerleme kaydettiğini geleceğinin parlak olduğunu söyledi ama önceki hafta açıklanan Ticaret Odası’nın bilimsel raporuna göre KKTC son 10 yılda yerinde saydı. Raporun açıklandığı günün ertesi çıkan tüm gazetelerin ön sayfalarında bu haber vardı. Son 10 yılda kişi başına düşen gelir bir milim artmadı. Elli yıldır ambargo altında, Türkiye bile yarım yamalak tanımışken hamaset nutukları ve ‘yol ayrımı’ tehditleri karın doyurmuyor işte.

Bakmayın siz Büyükelçi’ye, onlarca yıldır Türkiye ile imzalanan protokoller, ekonomik programlar demek ki bir işe yaramadı. Yaratılan bu sistem Kıbrıslıtürkleri geri götürdü. Tıkandık ve ileriye gidemiyoruz. Ülke bunalımda. Tek bağımız olan Türkiye ile kurumlar arası anti demokratik ilişkiler, gelişmenin önündeki en büyük engel. Bir zamanlar tokmakla yetinenler şimdilerde davulu da istiyor.

Yaratılan bağımlılık ilişkisini kesip atmadıkça ve oturup doğru düzgün, onurlu bir yapı kuramadıkça daha çok savrulacağız kayı boylarına. Yeni bir yol, yeni bir yapılanma; belki de adı değişen TC Yardım Heyeti’ni kapatmak ve Büyükelçi’yi siyaset sahnesinden indirip işini yapmasına yardımcı olmak gerekiyor.

Evet, kapitalizm krizde, Avrupa ‘Yeniden İnşa’yı tartışıyor. Küresel bir değer krizi yaşanırken Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye arasında kurulan başarısız ilişki hakkında ciddi ve cesur adımlar atmak gerekiyor. Bu cesur adımlar sadece hükümet edenlerden değil, Cumhurbaşkanı’ndan da bekleniyor. Sayın Akıncı, ülkedeki tıkanıklığı aşma ve demokratik yaşama etkin katkılarını koyma konusunda siyasetteki son döneminde geri durmadan var gücüyle halkını bu kötü gidişattan kurtarmaya çalışmalı. Çünkü gidişat okul önündeki cübbeli, sarıklı hocaların durumundan da vahim. Dikkatinizi çekmek istediğim yol ayrımı tam da burası.