YÖK’ün 8 maddelik kararları

‘KKTC’deki üniversiteler Türkiye’deki Yüksek Öğrenim Kurumu merceği altına alındı, gerekli tedbirler alınmazsa kimi program ya da bölümler “YÖK Kitapçığı”ndan çıkartılacak

Türkiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteleri denetleyerek 8 maddelik bir karar metni hazırladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, dün bakanlıkta YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve 19 üniversitenin rektörleriyle toplantı yaptı, YÖK’ün aldığı kararları masaya yatırdı.

Bir süredir Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerde denetimlerde bulunan YÖK’ün kararlarında ilk kez sert bir dil kullandığı görülüyor.

YÖK’ün 8 maddelik kararlarının neler olduğunu güvenilir kaynaklardan edindim.

Önce söz konusu 8 maddede neler var ona bakalım, sonra konuyu irdeleyelim.

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1- Gerekli görülen durumlarda TC uyruklu öğrencilerin devam durumlarının incelenmesi.

2- TC uyruklu öğrencilerin programlara devam şartını yerine getirmediği hallerde ve bunun tespit edilmesi durumunda söz konusu programların YKS Kılavuzu’ndan çıkarılması. (Yani derse devam eder gibi gösterilen öğrenciler varsa ve bu tespit edilirse bu programların iptaline gidilecek)

3- Yatay geçişlerin YÖK’ün kurallarına göre yapılması ve eğer yatay geçişler YÖK kurallarına göre yapılmıyorsa yine söz konusu programların YKS’den (YÖK Kitapçığı) çıkarılması.

4- Diplomaların tanınması ve denklik işlemlerinde söz konusu öğrencilerin KKTC’ye giriş çıkışlarına bakılması. (Yani söz konusu öğrenciler KKTC’ye gelip öğrenim gördü mü diye bakılacak)

5- Bir programda 3’ten az öğrenci varsa söz konusu bölümlerin YKS Kılavuzu’ndan çıkarılması

6-Yeni kontenjan taleplerinde öğrencilere sağlanan imkanlar (yurt, kampüs, kütüphane) gibi hususlar dikkate alınacak.

7- KKTC yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan TC ve KKTC uyruklular ile diğer ülke vatandaşlarının diploma denklik talepleri olduğu takdirde başvurularının denklikler mevzuatına uygun olacak şekilde değerlendirilecek. (Yani denklik taleplerini değerlendireceği bir mevzuat uygulanacak)

8- Denetlemeye gelecek YÖK ekiplerinin uçak biletleri ve konaklamalarını üniversiteler karşılayacak.

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Kararlar bunlar.

Aslında bakıldığında en büyük sıkıntı YÖK’ün ilk kez “Bu hatanı gördüm seni kılavuzdan çıkarırım” gibi bir sert tavır ortaya koyması…

Bu yaklaşım tarzı ilk kez uygulanıyor.

Çünkü YÖK kitapçığından bazı bölümlerin çıkması demek üniversitelerimizin uluslararası denkliği sıkıntıya girecek demektir.

İş o noktaya varır mı bilmiyorum ama YÖK bu kez “seni kitapçıktan çıkarırım” deme noktasındadır. Sorun kısmı ise kuzey Kıbrıs üniversiteleri eğer böyle bir uygulama ile karşılaşırsa öğrenci alımlarında sorunlar çıkabilecek demektir.

Çünkü yabancı bir öğrenci Kuzey Kıbrıs’taki üniversiteleri tercih edeceğinde ilk baktığı nokta ilgili bölümlerin YÖK Kılavuzu’nda olup olmadığıdır.

YÖK Kılavuzu’ndan bazı bölümlerin çıkması demek, ciddi bir öğrenci kaybına neden olacak türden bir girişim olur.

Aslında özet olarak fotoğrafa geniş açıdan bakmak gerekirse üniversitelerimizin geldiği noktanın küçümsenemeyecek bir noktadır, bunu görmezden gelemeyiz.

Sık sık öğrenci sayısının azaldığı durumlarda “kalite sorunu” olduğuna dair kendi elimizle yarattığımız bir gündem de kendi ayağımıza kurşun sıkmakla eşdeğer.

Aslında biz bu kurumları yüceltmemiz gerekirken, her fırsatta bilinçli ya da bilinçsiz zarar verici bir yaklaşım sergiliyoruz.

Burada esasen siyaset kurumunun üniversitelerimizin arkasında durması lazım.

Elbette denetim iyi bir şeydir. Olmalıdır da…

Geçen yıl da bu denetlemeler olmuştu. Ufak tefek teknik sorunlar dışında pek bir sorun yaşamadığını duymuştuk özellikle büyük üniversitelerimizin.

Yine küçük üniversitelerin bazı sorunları çıkabilir.

Ancak adaya katma değer getiren büyük kurumlarımızın zarar görmeyeceği bir ortamı yaratmak da en başta siyasetin görevidir.

Çünkü üniversiteler değerimizdir.