“Yoksuluz, ülkemize gönderin”

Lefkoşa’da Yiğitler Burcu bölgesinden, yetkili makamlardan izin almadan gizlice, Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışan iki kişi görevli askerler tarafından suçüstü yakalandı.

Zanlılar T.K., ve A.T., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Daha önce yine geçtiklerini itiraf ettiler

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç 19 Ekim tarihinde saat 00.10 raddelerinde zanlıların görevli askerler tarafından tespit edildiğini ve tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verdiklerini ve Kıbrıs’ın güneyine çalışmak maksadı ile gitmeye çalıştıkları itirafında bulunduğunu aktardı.

Polis zanlıların ayrıca daha öncede aynı yerden geçtiklerini de söylediklerini bu nedenle bölgede kamera kayıtlarının inceleneceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar yoksul olduklarını ve bakmakla yükümlü aileleri olduğunu belirtip ülkelerine gönderilmelerini talep ettiler.

Huzurunda verilen şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.