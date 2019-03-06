"Yoksulluğun Cinsiyeti” konuşulacak
Feminist Atölye, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında yarın AKEL Milletvekili, eski Lefkoşa Belediyesi Başkanı ve Dialogos Yayın Grubu Koordinatörü Eleni Mavrou’nun konuşmacı olarak katılacağı konferans düzenliyor.
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Feminist Atölye, 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında yarın AKEL Milletvekili, eski Lefkoşa Belediyesi Başkanı ve Dialogos Yayın Grubu Koordinatörü Eleni Mavrou’nun konuşmacı olarak katılacağı konferans düzenliyor.
Feminist Atölye’nin her yıl 8 Mart haftasında düzenlediği “Sister Speak to Me” ana başlıklı konferansları çerçevesinde organize edilen konferansta Mavrou “Yoksulluğun Cinsiyeti” konusunda konuşma yapacak.
Yapılan yazılı açıklamaya göre, konferans yarın saat 19.00’da Naci Talat Vakfı’nda yer alacak.
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Etiketler : Feminist Atölye, 8 Mart Kadınlar Günü
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