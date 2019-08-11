YÖK, üniversitelerden görüş istedi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yükseköğretimde araştırma faaliyetlerini artırabilmek ve geliştirebilmek için başlatılan sürece ne şekilde katkıda bulunabileceklerine dair üniversitelerden görüş istedi.

YÖK’ten yapılan açıklamada, son yıllarda üniversitelerin üretilen bilginin değere dönüştürülmesi sürecine sağlamaya başladıkları ciddi katkıların, bölgesel ve ulusal düzeyde kalkınmada üniversitelerin üstlendikleri rolleri daha da önemli hale getirdiği belirtildi.

Açıklamada, araştırma ve yenilik temelli bir büyüme ekseninin benimsendiği Onbirinci Kalkınma Planı için YÖK tarafından sunulmuş olan önerilerin, Kalkınma Planında yerini aldığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Üniversitelerimizin araştırma kapasitelerinin genişletilmesi sürecinde kamu kaynakları ile kamu dışı kaynakları, birbirinin tamamlayıcısı olacak şekilde harekete geçirmeleri ve bu kaynakların etkin kullanılmasına yönelik planlama yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda vakıf üniversitelerimizin kendi iç kaynaklarını, Onbirinci Kalkınma Planında yer verilen hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik olarak, kendi bünyelerinde yürütülecek araştırma faaliyetlerinin fonlanmasında ve daha verimli bir şekilde kullanmaları beklenmektedir” denildi.

YÖK Açıklamasında, “Yükseköğretim Kurulumuz, gelecek yıllardaki program açma ve öğrenci kontenjanı taleplerini değerlendirme süreçlerinde vakıf üniversitelerimizin araştırmaya ayırdıkları bütçelerini çok daha yakından izleyecek olup, bu süreci şeffaf ve katılımcı bir şekilde yönetecektir” denildi.

YÖK’ün alacağı kararlara kaynak olabilmesi için; üniversitelerin bu konudaki görüş ve önerilerinin, bu bağlamda da, vakıf üniversitelerinin öz gelirlerinden, araştırmaya ayrılması planlanan miktarların, 2 Eylül 2019 tarihine kadar bildirilmesi istendi.