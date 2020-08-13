YÖK: “Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak”

YÖK, "Üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir. Salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak olan uygulamalara yönelik hususlarda üniversitelerimizin ilgili kurulları karar verecektir" açıklaması yaptı.

Ayrıntılar gelecek...