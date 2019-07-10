Birleşmiş Milletler, dünya geneline dair önemli bir gerçeği paylaştı: “Cinayetler, savaşlardan daha fazla can alıyor.”

Yıllardır bağırıyoruz.

Burası bir ada ülkesidir ve güvenlik zaafı vardır.

Her gelen, giriyor!

Giren, çıkmıyor!

Çalışan, yurttaş oluyor!

* * *

Önce “sizi biz kurtardık” diyenler, koşulsuz geldi.

Nüfus taşındı.

İzledik, sustuk, uyduk.

Sonra arsızlık devri başladı, “ucuz işçidir” diyerek, sömürdük, yığdık.

Şimdi de “öğrenci” kılığında gözümüz döndü.

* * *

Hep “dış düşman” gözleyenler, “iç güvenliği” umursamadılar.

Mesele “akıl” yerine ya “milliyetçilik” ya da “rant” üzerinden okundu.

Ne oldu?

Sokağa çıkmaya korkuyoruz.

* * *

Dünyada “cinayetler savaşlardan fazla can alıyor” ya...

Kıbrıs’ta da aynı.

Trafik kazaları ve cinayetlerde yitirilen insan sayısı “savaş kayıpları”nın çok daha üzerindedir.

Trafik kazalarının pek çoğu da “cinayet”le eştir.

* * *

Sonuç toplumuyuz sonuç! Sebeplere bakmıyor, iyileştirmiyor, değiştirmiyoruz.

* * *

“Üniversite öğrencisi” diyorlar cesetlere, katillere, çetelere!

Üstat Eşref Çetinel’i okudum.

“İki kuruşluk üniversite kayıt harcı uğruna, cehennem zebanileri gelse kayıtlarını yapan, birbirleriyle öğrenci kapma yarışına girmiş bu üniversitelerimize artık kim dur diyecek?” diye soruyor.

Kimse demeyecek.

Çünkü gözümüz menfaatten başkasını görmüyor.

* * *

Riya diyarı burası riya!

Üniversiteler de (birkaçı hariç) “para makinesi.”

Öğrenci, aslında genelde “müşteri…”

* * *

“KKTC öğrenci statüsü” diye garabet bir yapı var.

“Onay almamış” üniversiteler, bu statüye sahip öğrenci ile kalkınıyor.

Çünkü bu öğrencilerin üniversitelerimize girişi için hiçbir kriter yok.

Örneğin Türkiye, kendi öğrencisini koruyor.

O nedenle “YÖK onayı” gerekiyor.

“KKTC statüsü” ise YOK onaylı!

* * *

Kimse rahatsız değil mi, bu ülkenin çocukları “elini kolunu sallayarak” üniversitelere kayıt yaptırıyor.

Kıbrıslı Türk bir öğrenci İngiltere ya da Amerika’da eğitime gidecekse eğer…

(Ya da herhangi bir memleketten, herhangi bir öğrenci…)

Dil puanı şartı aranıyor, lise ortalaması isteniyor, uluslararası seviye sınavlarına bakılıyor, notlar, belgeler, referanslar, dosyalar gerekiyor.

Her okulun farklı farklı koşulları, standartları, ölçütleri, barajları var.

Türkiye’de okuyacaksanız eğer merkezi sınavlar var, malum.

“KKTC”de ise…

“YOK” sistemi…

KKTC yurttaşı öğrenciler ve sanırım Ruslar ve elbette Afrika’dan gelen öğrencilere açık bu model.

Gel, gir, başla, yeter ki parasını öde!

Bagajda bağlı ve nefessiz kalmış “üniversite sektörü” bu!

Devlet “yok hükmünde” deyince de kızıyorlar.