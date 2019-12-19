Yoğun Bakımda yaşamını yitirdi
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Bölümünde tedavi gören 71 yaşındaki Mevlüt Hacımevlüt dün akşam 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Bölümünde tedavi gören 71 yaşındaki Mevlüt Hacımevlüt dün akşam 22.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, ölüm
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