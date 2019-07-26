YÖDAK'tan Canaltay açıklaması

YENİDÜZEN

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YENİDÜZEN’in geçtiğimiz gün manşetten duyurduğu ‘Canaltay’a sahte diploma suçlaması’ haberinin ardından açıklama yaptı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Büke, Canaltay'ın yurtdışında eğitim aldığı okulun sistemde olup olmadığını görmek için diplomanın incelenmesi gerektiğini belirtti.

Büke, konuyla ilgili kendilerine herhangi bir şikayet gelmediğini aktardı, “Kendi başımıza araştırma yapamayız” dedi.

Ayrıca Büke, “DAÜ muhakkak diplomaya inceleme yapmıştır” şeklinde konuştu.