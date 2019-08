YÖDAK yine karıştı

“Toplantılarda ses kaydı yapılması ve not tutulması önerisi reddedildi”





Adanın kuzeyinde “en önemli sektör” olarak takdim edilen Yüksek Öğrenim’de yeni bir gerilim yaşanıyor.

Yüksek Öğrenim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’ndan (YÖDAK) peş peşe açıklamalar geldi, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, istifasının istendiğini söyledi, kendine iftira atıldığını belirtti.

Büke, “toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerinin kurul kararı ile reddedildiğini” iddia etti.

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise 28 Ağustos Çarşamba günü “olağanüstü toplantı” yapılacağını açıkladı.



Büke: "Ses kaydı önerim reddedildi"



YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, kurul üyelerini kuruma zarar verecek davranışlardan vazgeçmeye çağırdı.



Büke şunları söyledi:



İki gündür basında yer alan haberler nedeni ile aşağıdaki açıklamayı yapmam zorunlu olmuştur.

YÖDAK Başkanı olarak toplantılarda ses kaydı alınması ve not tutucu personel bulundurulması önerilerimi kurul kararı ile reddeden YÖDAK üyelerinin istifamı talep ettikleri yazıda ve/veya basında vb. yer alan şahsıma yöneltilen tüm suçlamalar abesle iştigal, mesnetsiz, iftira, yanlış ve/veya yanıltıcıdır ve maalesef kuruma zarar vermektedir. Konuyla ve tek yanlı yapılan haberlerle ilgili her türlü hukuki hakkımı saklı tuttuğumu bildirir, toplantılarında ses kaydı ve not tutucu personel bulunmasını istemeyen üyelerin tüm suçlamalarını reddederim. YÖDAK’a zarar verecek, krizler ve depremler yaratacak bu tür tavır ve davranışlarından üyeleri vazgeçmeye davet ederim.

Hasgüler: "Dosyalar sonuçlandırılacak"

YÖDAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ise 28 Ağustos Çarşamba günü “olağanüstü toplantı” yapılacağını açıkladı.



Hasgüler’in açıklaması şöyle:

YÖDAK 28 Ağustos Çarşamba günü olağan üstü toplantı çağrısıyla toplanıyor. YÖDAK gündemdeki önemli ve öncelikli konuları olağanüstü toplantıyla nihai ve gerekli kararları alarak yüksek öğretimin gelişimi için her türlü önlemi alacaktır. Böylelikle yasanın vermiş olduğu görevleri sorumluluk bilinciyle hareket ederek yoluna koyacağız.

Üniversitelerimiz müsterih olsun; kurul her ortamda önündeki dosyaları hiçbir mağduriyet yaratmadan sonuçlandıracaktır. Öyle ki YÖDAK tarihinde ilk kez gelecek yılın bütçesini Kurul üyeleri ve mali sorumlu personel çok sıkı ve kolektif bilinçle hazırlamış ve Maliye Bakanlığına geçtiğimiz haftadan teslim etmiştir. Bunlarla birlikte 2 yıldır bekleyen ve TC-KKTC Ortak protokolü gereği yapılması gereken Tüzükler de Mevzuat Dairesine gönderilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmiştir.

YÖDAK şeffaf ve demokratik katılımcı biçimde önündeki dosyaları sonuçlandıracak ve gerekli kararları alacaktır. Son olarak YÖDAK başkanlık sistemiyle değil kolektif ve demokratik karar yoluyla çalışan bir kurumdur. Bu karakteri gereği kurul üyelerinin tamamı bu bilinçle hareket ermektedir.