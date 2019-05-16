YÖDAK üyelik için başvuru kabul edecek

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) üyeliği için başvuru kabul ediliyor.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, üyeliğe aday olmak isteyen profesörlerin 16 - 30 Mayıs tarihleri arasında mesai bitimine kadar müracaatlarını YÖDAK’a iletmeleri gerekiyor.

“65/2005 sayılı KKTC Yükseköğretim (Değişiklik) Yasası” çerçevesinde “20. Maddenin” verdiği yetkiye dayanarak YÖDAK Üyeliğine yeni bir üye seçimi için gerekli belgeler, başvuru, değerlendirme ve seçim süreci ile ilgili bilgiler de basınla paylaşıldı.