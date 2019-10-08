'YÖDAK Müsteşarlığa dönüşecek'

YDP Milletvekili Erhan Arıklı “Üniversiteler ve YÖDAK” konusunda konuşma yaptı.

Arıklı, 8 bin öğrencinin bu yıl KKTC üniversitelerini tercih ettiğini, “gidişatın çok da iyi olmadığını”, tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

100 bin öğrenci için hedef konduğunu ancak öğrencilerin memnuniyetsizliğinin yüksek olduğunu söyleyen Arıklı, devletin de öğrencilere vize adı altında sıkıntı çıkardığını savundu.

Yüksek eğitim sisteminin acil şekilde yeniden yapılandırılması, denetim tüzüğünün geçirilmesi ve YÖDAK Yasası’nın yeniden ele alınarak düzenlenmesi gerektiğini belirten Arıklı, YÖDAK’ın güçlendirilmesi ve denetim yetkisinin artırılması gerektiğini kaydetti.

YÖDAK ile DAÜ arasındaki soruna değinen Arıklı, DAÜ’nün İran ile işbirliği içinde YÖDAK’tan izin almaksızın bölüm açtığını, YÖDAK’a konuya ilişkin bilgi vermediğini, hukuka aykırı işlem yapıldığını söyledi.

Arıklı, lise mezunlarını mesleki eğitme yönlendirmek gerektiğini, herkesin üniversite mezunu olması gerekmediğini kaydetti.

Arıklı, yükseköğrenime yönelik ayrı müsteşarlık oluşturulması önerisinde bulundu.

Çavuşoğlu: Ben DAÜ kurumunun yanındayım

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yüksek öğrenim sektörünün ülkenin geleceği olduğunu, siyaseten ari bir yönetim için YÖDAK’ın yasasının, kurumun bağımsızlık ve özerkliğine yönelik hazırlandığını belirtti.

Çavuşoğlu, üniversite sektörüne yönelik Strateji Belgesi’nin Bakalar Kurulu’nda geçtiğini, gelecek yıl çalışmanın tamamlanacağını, üniversitelerden birinde yaşanan olumsuzlukların tüm KKTC üniversitelerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları üç açılımla sıkıntıları aşmaya çalıştıklarını belirtti.

Yüksek öğrenim sektöründe eksiklik ve sorunlar bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Ben DAÜ kurumunun yanındayım.” dedi.

Sorumlu ve bağımsız olması için her türlü yetki verilen YÖDAK’ın 5-6 yıldır üye ve başkanıyla arasında sıkıntı yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, YÖDAK’ın her üyesinin, atandığı yolla görevden alınmasına ilişkin bir değişiklik önerisini Meclis’e getirmeyi düşündüklerini söyledi.

YÖDAK ile DAÜ arasındaki soruna yönelik girişimlerle ilgili yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi veren Çavuşoğlu, bazı YÖDAK üyelerinin çeşitli yazışmaları basına sızdırdığını, bakana “yetki aşımında bulunduğuna yönelik yazı yazdığını” söyledi.

“Yüksek Öğrenim Dairesi’ni Müsteşarlığa çevirme yönünde çalışmalar yapıyoruz”

Çavuşoğlu, Yüksek Öğrenim Dairesi’ni müsteşarlığa çevirme yönünde çalışmalar yaptıklarını da ifade etti.

Denetim Tüzüğü ile ilgili Sayıştaylıktan görüş beklediklerini, müsteşarlığın da bir iki ay içinde tamamlanması hedefinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, ülkenin rakiplerinin çok olduğunu, altyapı sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde pazarlama sorunlarının aşılmasının zor olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, DAÜ’nün kurumsal yapısının korunması ile rektörlük tartışmalarını ayrı konular olarak değerlendirdiklerini söyledi.