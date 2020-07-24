YÖDAK eski üyeleri Pehlivan ve Kömürcügil’e plaket

Yükseköğretim, Planlama, Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) eski üyeleri Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ve Prof. Dr. Hasan Kömürcügil’e plaket verildi.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, kurul binasında yapılan törende Prof. Dr. Pehlivan ve Prof. Dr. Kömürcügil’e YÖDAK’a geçmiş hizmetleri adına verilen plaketleri sunulurken, YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler bir konuşma yaptı.

Hasgüler, YÖDAK’ın uzun yıllar süren bir sürecin sonucu olarak ülkenin bir kazanımı olduğunun altını çizdi.

Törende konuşan Kömürcügil de, YÖDAK’ın hem fiziki hem de yasal şartlarını oluşturmanın uzun süren bir çalışmanın ürünü olduğunu hatırlatarak, geçmiş tüm YÖDAK üyeleri ve personelinin de bunda katkısının büyük olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Pehlivan ise konuşmasında, geçmişte YÖDAK bünyesinde birlikte çalıştığı herkese YÖDAK adına harcadıkları tüm emekler için teşekkür ederek, bu plaketi mutlulukla kabul ettiğini dile getirdi.