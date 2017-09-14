Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, üniversitelerin kaliteden ödün vermemesi gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Büke, “Bilindiği gibi ÖSYM tarafında yapılan açıklamada 2017 yılı için açılan toplam kontenjan sayısı 910.671 olarak verilmişti. ÖSYM’den 2017 ek yerleştirme sonuçları konusunda yapılan açıklamada ise tüm kontenjanların 322.014’ünün, KKTC kontenjanlarının ise 10.474’ünün boş kaldığı bildirilmektedir” ifadelerini kullandı.

İlk yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) tercihte bulunmayan adaylara yönelik bir anket düzenlediğini kaydeden Büke, yerleştirme sonuçları ve YÖK’ün yapmış olduğu anketin KKTC yükseköğretimine yansımaları açısından değerlendirildiğini belirtti.

YÖK’ün, barajı geçmiş olmasına rağmen tercih yapmayan adayların tercih yapmama nedenlerine yönelik hazırladığı anket sonuçlarına göre adayların vakıf üniversitelerini tercih etmeme gerekçesi olarak birinci sırada “öğretim ücretlerinin yüksek olmasının” gösterildiğini belirten Büke, şöyle devam etti:

“YÖK’ün yapmış olduğu diğer iki önemli saptama adayların istihdam odaklı tercih yaptıkları ve aldıkları eğitimin kalitesi ile ilgili kaygılarının hem devlet hem de vakıf üniversitelerini tercihlerinde etkili olduğu yönündedir. Yükseköğretimde kalite sadece Türkiye’de değil tüm dünyada öğrenci tercihlerini yönlendiren önemli parametrelerden biri olmuştur. YÖK kalite çalışmaları bağlamında üniversitelerin almış oldukları akreditasyonları tercih kılavuzunda yayınlamaya başlamıştır. Bu bakımdan üniversitelerin eğitim kalitesinin ilerleyen yıllarda LYS adaylarının tercihlerini de çok daha fazla etkileyeceği öngörülmektedir.”

YÖDAK’ın KKTC üniversiteleri ile işbirliği içinde başlatmış olduğu kalite çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Büke, “Yeni kurulmakta olan üniversitelerimiz de bu sonuçları iyi yorumlamalı ve öğretime başlama konusunda hazırlıklarını tamamlarken kaliteden ödün vermemeleri gerektiğini bilmelidirler” ifadelerini kullandı.

Büke açıklamasında, “KKTC’de yükseköğretim kurumu açmak isteyen girişimcilerin yapmış oldukları fizibilite çalışmalarını gözden geçirmeleri; artan yükseköğretim kurumu sayıları ile birlikte düşük ücret, yüksek standartlarda kaliteli eğitim politikasının kurumları açısından sürdürülebilirliğini net bir şekilde ortaya koymaları gerekmektedir” ifadesine yer verdi.