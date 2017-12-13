Kıbrıs Rum radyosu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Andrianis Yoannu isimli Rum kadının, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) prosedürlerinin “uzun ve etkisiz olduğu” şikayetini kabul ettiğini ve tazminat kararı verdiğini kaydetti.

Rum radyosu, AİHM’in Yoannu’ya 7 bin Euro manevi tazminat ödenmesine hükmettiğini duyurdu.

Habere göre AİHM, davacının diğer tazminat taleplerini kabul etmedi, ayrıca Türk tarafının, Yoannu’nun iç yargı imkânlarını tüketmediği yönündeki itirazını da reddetti.



Avukatın değerlendirmesi

Kıbrıs Rum haber kaynaklarında, Yoannu’nun avukatı Ahilleas Dimitriadis’in, AİHM’in bugünkü kararıyla ilgili değerlendirmesi yer aldı.

Dimitriadis, AİHM kararıyla TMK’nın etkinliği konusunda “Artık cam kırıldı” diyerek, “AİHM’in, Dimopulos davası ve onu izleyen diğerleri ile ilgili şimdiye kadarki içtihadı ortadayken” bu son kararla, “Komisyon’un, önündeki mülkiyet hakkı ihlallerine çare üretmede etkin olmadığını saptadığını” savundu ve şunları ekledi:

“Mahkeme, Komisyon’un önündeki prosedürü kontrol etti, ihlali saptadı ve şimdi tazminat meblağına hüküm vermek için Komisyon’un önündeki prosedürlerin devamını bekliyor.”