YKS'nin ilk oturumu yapıldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın Kıbrıs'ın kuzeyinde, başkent Lefkoşa’da da yapıldı.

Kıbrıs'ın kuzeyinden; 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi’ne bin 819, 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri’ne bin 473 ve 3. Oturum olan Yabancı Dil Testi’ne 144 öğrenci katıldı..

YKS, bugün; 09.30-15.00, yarın 09.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.