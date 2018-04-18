YKS tarihi değişti, YEREL SEÇİM TARİHİ NE OLACAK?

Türkiye’de Erken Seçim için 24 Haziran tarihinin belirlenmesinin ardından, üniversiteye giriş sınavı tarihileri de değiştirildi, 30 Haziran- 1 Temmuz olarak açıklandı, gözler 1 Temmuz’da yapılacağı açıklanan Kuzey Kıbrıs Yerel Seçimleri’ne çevrildi.

KKTC Anayasası’na göre 4 yılda bir, Haziran’ın son pazarı yapılması gereken Yerel Seçim, 24 Haziran 2018 tarihinde üniversiteye giriş yapılacağından gerekli yasal düzenleme yapılarak 1 Temmuz’a ertelenmişti.

YSK Başkanı ‘Temmuz’un diğer pazarları sıkıntılı’ demişti….

1 Temmuz tarihinde Anayasal sıkıntı olmadığını açıklayan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik, Temmuz ayının diğer pazarlarında ise ‘Anayasal sıkıntı tartışmaları’nın gündeme gelebileceğini belirtmişti.

Meclis Genel Kurulu, seçimin 1 Temmuz’da yapılmasına olanak sağlayacak düzenleneler içeren Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı da onaylamıştı.

YSK Başkanı Şefik: “24 Haziran’da seçim için yasa değişikliği gerekir”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Başkanı BRT’ye yaptığı açıklamada , seçim tarihi belirlemenin Hükümet’e ait bir görev olduğuna işaret ederken, Hükümet yetkilileri ile istişare edileceğini de kaydetti.

24 Haziran’da üniversite sınavları olduğu için Yerel Seçim için 1 Temmuz’un gündeme geldiğini ifade eden Şefik, “1 Temmuz’da sınavların olduğu gün seçimin de yapılamayacağına kanar getirildiği takdirde, ki 24 Haziran’da öyle olmuştu, seçim için farklı bir tarih saptanması gerekecek.

Seçimin 24 Haziran’da yapılması düşünülürse, şu anda mevcut yasayla bu mümkün değildir, süreç geçirilmiştir. Seçimin 24 Haziran’da yapılabilmesi için yasal değişiklikle sürelerin kısaltılması gerekecektir.

Seçim tarihinin 1 Temmuz’dan daha ileriye atılması anayasal tartışmalara yol açabilir, Anayasaya aykırılık tartışmasına neden olabilir. Temmuz’un içerisine sarkması haline bu tartışmalar olacaktır. 24’üne alınmak istenmesi halinde normal seçim sürecinin çalışması mümkün değildir, süreç geçmiştir. Bu durumda yasal bir değişiklikle sürenin kısaltılması gerekebilir” şeklinde konuştu.