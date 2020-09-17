YKS ek yerleştirme başvuruları 23 Eylül’de tamamlanacak

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin, 23 Eylül’e kadar tamamlanmasının gerektiğini bildirdi.

Öztürkler, ek yerleştirme ücretinin 20 TL olduğunu ifade ederek, adayların bu ücreti 24 Eylül saat 23.59’a kadar yatırılabileceğini kaydetti ve ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yaptıkları yükseköğretim programları tercihlerinin geçersiz sayılacağını ve yerleştirme işlemine alınmayacakları uyarısında bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2020 YKS Ek Yerleştirme Başvuruları hakkında açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr adresinden 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir. Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL olup adaylar bu ücreti 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, ve yerleştirme işlemine alınmayacaklardır.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2020-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2020- YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır. 2020-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2020-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

2020-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekmektedir. Ancak 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Tüm adaylara önemle duyurulur.”