YKP'den KTÖS'e ziyaret

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) heyeti, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nı (KTÖS) ziyaret etti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Parti Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmenin ardından kritik bir dönemden geçildiği dolayısıyla ortak neler yapılabileceğinin görüşülmesi amacıyla sendika ve sivil toplum örgütlerine ziyaretler başlatma kararı aldıklarını belirtti.

Kıbrıs sorununda ciddi bir süreç yaşandığını, sorunun Türkiye’nin insafına terk edildiğini kaydeden Kanatlı, BM Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeve ve güvenlikler konusunda çalışılması yönünde adım atılmadığını ifade etti.

Türkiye’de eğitimde müfredat değişikliği yaşandığını, bu durumun ülkeye de yansıyacağını, bunun yanında Din İşleri Yasası, yeni İlahiyat Koleji kurulması gibi konularda mücadeleye yönelik ortak neler yapılabileceğini görüşeceklerini dile getiren Kanatlı, direnç oluşturacak bir yapının bu noktada çok değerli olduğunu söyledi.

Kanatlı, somut işler ve adımlarla ilgili ortak iş ve güç birliği yapmak amacında olduklarını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, “sistematik nüfus taşıma, vatandaşlık, iki ayrı devlet olgusunun ön plana çıkarılması, eğitim sistemi ve saatlerde Türkiye ile uyumlaşmanın gericilik ve yobazlaşma, dayatma ve entegrasyon sürecinin devam ettiğini” ifade etti, bunlara birlik içinde cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunu rehine olarak kullandığını savunan Elcil, “Kıbrıs sorunu çözümsüz bırakılamaz” dedi.

Elcil, bunlara karşı eylem birlikteliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Sendikal Platform’un Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı bir çalışma bulunduğunu da belirten Elcil, BM Genel Sekreteri’nin paketi ile birlikte önerilerin tartışılması gerektiğini ekledi.