YKP kuruluşunun 29. yılını kutluyor

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) kuruluşunun 29. yılı dolayısıyla cuma akşamı saat 19.30’da Girne Dome Otel’de Dayanışma Yemeği düzenleyecek.

YKP Genel Merkezi’nde bugün düzenlenen basın toplantısında partinin siyasal duruşu ve geleceğe yönelik görüşleri konusunda değerlendirmede bulunuldu.

Toplantıda YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı ile Sekretarya üyesi Alpay Durduran konuşma yaptı.

DURDURAN

YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran konuşmasında barış ve uzlaşmanın önemine işaret ederek, partinin ulusal çıkarların gölgesinde kalmadan halka gerçeği anlatmak için kurulduğunu belirtti.

Durduran, dünyada çatışmaların sona ermediğini, sorunların devam ettiğini, ülkelerin çıkarlarının insanların temel hak ve özgürlüklerinin önüne geçtiğini söyledi.

YKP’nin halkı aydınlatma görevini üstlendiğini dile getiren Durduran, “Biz bir mum yaktık, bu mum yanmaya devam edecek, yandıkça gerçeğin ışığı olacak” dedi.

KANATLI

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 30 Ekim 1989 tarihinde kurulan YKP’nin 29 yaşında olduğunu bu süre boyunca sürekli mücadele verdiğini ve mücadele verenlerle birlikte olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin uyguladığı politikalarla ülkenin Türkiye’nin bir iline benzediğini, yaşamın her geçen gün daha da zorlaştığını iddia eden Kanatlı, TC Yardım Heyeti’nin bugün “koca binalara sığamayan buradaki bürokrasinin doğal parçası olduğunu” savundu.

Kanatlı şöyle devam etti:

“YKP, 1989 yılında yola çıkarken ‘vilayetleştirmeye hayır’ sloganını kullanmış, ‘talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz’ demişti, bugün bu sloganlar hâlâ günceldir. YKP, 29 yıldır, eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizm ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü bir mücadele de veriyor, bu mücadeleyi de ileri taşımada kararlıdır”

“ÇERÇEVE ANTLAŞMASI, BUGÜN İTİBARİ İLE TEK İHTİYACIMIZ OLANDIR”

Kıbrıs sorununa da değinen Kanatlı, YKP’nin liderlerin ortak çağrı yapacağı her türlü antlaşma taslağı ile ilgili olumlu yaklaşımını korumaya devam ettiğini vurguladı.

Kanatlı, “YKP, Kıbrıs sorununda yabancı askerler, yer değiştiren ve taşınan nüfus, toprak ve mülkiyet, güvenlik ve garantörlük ile güç paylaşımının esas başlıklar olduğuna inanır, bu konuda yıllar süren görüşmelerde önemli yakınlaşmalar sağlandığının vurgusu yapar. Guterres dokümanı bunun bir işaretidir. Yukardaki temel konuları kapsayacak bir çerçeve antlaşması, bugün itibari ile tek ihtiyacımız olandır” diye konuştu.

YKP’nin 2004 sonrası süreçte ısrarla Kuzey İrlanda modeline vurgu yaptığını dile getiren Kanatlı, şunları kaydetti:

“Bugünkü sıkıntılı süreçte YKP’nin önerisi, çerçeve antlaşması ve tüm politik aktörlerin temsiliyet sistemi içinde ağırlıkları dikkate alınarak, mümkün olan en geniş politik temsiliyeti sağlayarak çok toplumlu, çok siyasal kimlikli, ileride Federal Devletin Meclisi’nin ve Bakanlar Kurulu’nun yerlerini alacak yasama ve yürütme organlarının hemen şimdi hayata geçirilmesidir. YKP olarak, Kıbrıs sorunun tüm diğer konularını federal Kıbrıs yurttaşların katılımı ile aşağıdan yukarıya, etnik temellere değil, politik yaklaşımlara dayalı çözümler üreten siyasal mekanizmaları hemen şimdi kurma zamanıdır diyoruz”

“EKONOMİK KRİZİN TEMELLERİ..”

Ekonomik kriz konusunu değerlendiren Kanatlı, “Türkiye’de yaşanan ekonomik krizleri, ‘bağımlı’ şekilde yaşamaktayız. Bağımlılık ilişkisi yalnız TL kullanımı ile ilgili değildir. TL’ye olan bağımlılık, bu para biriminden kaynaklanan sorunların bu coğrafyaya da elbette taşınması anlamındadır, en son hissetmeye başladığımız ‘ekonomik kriz’ de budur. Ancak TC’de uygulanan neoliberal politikaların ve anlayışların yıkım paketleri ile bu coğrafya özelleştirme, dönüşüm, yenilenme adı altında taşınması da ekonomik krizin temellerinden biridir”dedi.

“ÇIKIŞ YOLU KAMU REFORMU”

Ekonomik krizin iç sorunların da yansıması olduğunu söyleyen Kanatlı, şöyle devam etti:

“Adil olmayan bir vergi sistemi, günün sonunda kamunun ihtiyaç olduğu mali kaynağı dolaylı vergilerle karşılamasının üstüne oturtmuştur. Günlük yaşamda tüketilen her şeyin üzerinde farklı oralarda dolayı vergiler vardır, bu da fiyat politikalarında anomalileri doğurmaktadır. Güçlükle toplanabilen mali kaynaklar ise denetimsizlik, popülist politikalar, yanlış yönetimlerle verimsiz şekilde kullanılmaktadır. Yıllardır uygulanan yanlış mali ve ekonomik politikalar neticesinde hiçbir sektör desteksiz, devletten mali katkı almadan sürdürülebilir ekonomiye sahip olamaz. Bu aynı zamanda bir demokrasi sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Mali kaynakları manipüle edebilen, edeceğini iddia edenler, siyasi iradeyi de ele geçirebilmektedir. Böylesi bir yapıdan çıkışın yolu, kamu reformudur”

Çalışmayan bir yönetim çarkı ile hiçbir siyasi programın uygulanamayacağını belirten Kanatlı, YKP’nin kamu reformunun uygulanması kararlılığında olduğunu söyledi. Kanatlı, “YKP iddialı sol siyasetin uygulanabilmesi için bunu önemle ele alacaktır” ifadelerini kullandı.

29 yıldır YKP’nin barış ve sosyalizm yolculuğunun sürdüğünü söyleyen Kanatlı, “Biz, 29 yıllık mücadele tarihimizle vardık, varız, var olacağız” dedi.