YKP: “İmar Planı yürürlüğe sokulsun”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Covid-19 salgını ve İmar Planı konusunda ilgili yasaların uygulanmasını istedi; sağlık çalışanları örgütleri, imar planının uygulanması için mücadele verenlere ve Bilişim Suçları Yasası’nı Anayasa Mahkemesine taşıyan Basın-Sen’e dayanışma belirtti.

YKP Sekretaryası yazılı açıklama yaparak Covid-19, imar planı ve Bilişim Suçları Yasasıyla ilgili süren davalara yönelik değerlendirmede bulundu.

YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluşun Covid-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, UBP-HP hükümetinin ise yasadışılığı normalleştirip tüm uyarılara kulak tıkadığını savunuldu.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinin Yüksek İdare Mahkemesinde açtığı dava ile beraber, kararın açıklanmasına saatler kala hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Yasasını uygulamaya soktuğu, ancak onu da yine gereklerini tam yerine getirecek şekilde yapmadığı ileri sürülen açıklamada, “YKP, bu süreçte de sağlık çalışanları örgütleri ile dayanışmaya, onlarla birlikte mücadele etmeye, eylemlere destek vermeye devam edecektir” denildi.

Mağusa-İskele İmar Planları yasadaki gibi Birleşik Kurullardan geçmesine rağmen, usulen bunun Başbakan tarafından hemen Resmi Gazete’de yayıMlanıp yürürlüğe girmesi gerekirken, yasaların bir kez daha çiğnendiği, Kurul kararlarının tanınmadığı, karar varken emirname ile düzenlemeye gidilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:



“İMAR PLANI YÜRÜRLÜĞE SOKULSUN”

“ Yasa dışılığı normalleştiren UBP-HP hükümeti, emirnamenin süresi dolunca yeniden hem yasadışı hem de garip işler yapmaya çalıştılar. Bir kez daha konu Yüksek İdare Mahkemesi’ne gitti, bir kez daha mahkeme hükümetin aleyhine karar üretti. YKP, bu süreçte imar planının yürürlüğe girmesi için mücadele eden KTMMOB ile Şehir Plancılar Odası başta olmak üzere tüm taraflarla dayanışmasını yineler, emirnamenin değil, Birleşik Kurul’dan geçen imar planlarının hemen şimdi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulması ile yasa dışı uygulamalara son verilmesi çağrısı yapar”.

BİLİŞİM SUÇLARI YASASI

Tüm bu süreçler devam ederken Bilişim Suçları Yasasının apar topar Meclis’ten geçerek yürürlüğe girdiğini hükümetin kimseyi dinlememeye kararlı olduğu savunulan açıklamada YKP Sekretaryası konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan Basın-Sen ile dayanışmasını ortaya koydu, düşünce ve ifade özgürlüğünün savunulması için mahkemelerde sokakta, her alanda verilecek mücadelelerde taraf olduğunun altını çizdi.