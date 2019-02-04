“Yıpranmış kimlikle çıkış yapılamaz”

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanı’ndan geçtiğimiz Cumartesi günü çıkış yapmak isteyen iki kişinin, havayolu çalışanı iki çalışanca engellendiği sosyal medyaya yansıdı, Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı sıkıntının ‘yıpranmış kimlikler’ olduğunu açıkladı.

KKTC kimlik kartları ile Cumartesi günü Ercan Havaalanı’ndan çıkışları iki çalışan tarafından engellenen ve aynı kafilede bulunan 9 kişinin de tartışma sonucu uçamadığı sosyal medyaya yansıdı.

Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı, KKTC kimlik kartları ile yurt dışına çıkışların kaldırılmadığını açıkladı.

Yıpranmış kimlik kartları ile sadece Türkiye değil, herhangi bir ülke için çıkış yapılmasının tamamen güvenlik açısından uygun olmadığının altını çizen Hacı, yıpranmış veya bilgileri silinmiş, resmi ikiye ayrılmış bir kimlik kartı ile yurt dışına çıkış izni verildiği takdirde ilgili havayolunun sorumlu tutulduğunu kaydetti.

Eski KKTC Kimlik Kartları ile de yurt dışına çıkış serbest

Bazı acente ve vatandaşların sosyal medya üzerinden duyurduğu eski KKTC Kimlik Kartları ile yurt dışına çıkışlarda sıkıntı yaşandığı ve yeni KKTC kimlik kartları ile uçulması gerektiği duyumlarının gerçek dışı olduğunu kaydeden Hacı, “Yıpranmış, bilgileri silinmiş kimlik kartları ile yurt dışına çıkış yapılması güvenlik açısından uygun görülmez. KKTC Kimlik Kartı olan vatandaşlarımız için her hangi yeni bir uygulama söz konusu değildir, sistemde her hangi bir değişiklik yoktur. KKTC Kimlik Kartı ile vatandaş istediği zaman yurt dışına çıkış yapabilir” dedi.

Hacı: Havayolu hem ceza, hem de tüm yolcu masraflarını öder

YENİDÜZEN’e bilgi veren Muhaceret Dairesi Müdürü Emre Hacı, hafta sonu Ercan Havaalanı’nda yaşanan olayda, kişilerin kimliklerinde yıpranma görüldüğü için çıkışlarına müdahale edildiği ve tartışma yaşandığı için 9 kişinin uçmadığını kaydetti.

Hacı, “Kişiler yıpranmış ve bilgileri silinmiş kimlikle yurt dışına çıktığı zaman bu Türkiye veya herhangi bir ülke olabilir orada alınmadıkları takdirde, bundan sorumlu ilgili havayoludur. Yolcunun yıpranmış kimlikle çıkışına izin verildiği için ayrıca ilgili havayoluna cezada uygulanır. Bu olayda kasti bir durum söz konusu olmamakla birlikte, güvenlik açısından böyle bir uygulama mecburiyeti vardır” dedi.