Yine yüzümüzü güldürün

BUGÜN PİSTE ÇIKIYOR… Yiğitcan Hekimoğlu ve antrenörü Celal Keleş, bugün başlayacak olan Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizden destek bekliyor. Türkiye adına 100 metre ve 4x100 metre branşlarında yer alacak olan elit atlet, bugün 100 metre elemelerinde piste çıkacak

HEKİMOĞLU: “ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”… Yiğitcan Hekimoğlu: “Burada elimden geleni yapıp en iyi derecemi koşup tekrar KKTC’nin 100 metre rekorunu geliştirip sezonu güzel bitirmek istiyorum. Şimdiden herkesin desteğini yarış olduğu günler bir olup bu heyecanı paylaşmasını istiyorum”

KELEŞ: “9 YILDIR SÜREN BAŞARI HİKAYESİ”… Antrenör Celal Keleş: “Bu yolculuk dokuz yıldır süren bir başarı hikayesidir. Tüm yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Toplum da bizimle ilgili böyle hissediyor diye düşünüyorum. En iyi performans için çalışacağız ama burada olmak yarışmak kadar önemli”

Bu sezon elde ettiği derecelerle dikkat çeken Yiğitcan, hem Avrupa Şampiyonası için 100 metre barajını geçmiş, hem de uzun yıllardır kırılmayan KKTC 100 metre rekorunu kırmıştı. Geçtiğimiz yıl Londra’da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda yer alan elit atlet ve antrenörü bu kez Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda başarılı sonuçlara imza atmak için yer alacak. Yiğitcan bugün 100 metre elemelerinde piste çıkıp yarı final vizesi arayacak.

100 metre ve 4x100 metre takımı ile yarışacak

Geçtiğimiz ay Erzurum’da düzenlenen 4’üncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarında yer alan Yiğitcan, 100 metre branşında 10.34’lük derecesi ile Reşat Oğuz’a ait olan KKTC rekorunun yeni olmuş, aynı zamanda Avrupa barajını da geçme başarısı göstermişti. Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye 4x100 metre takımı ile yarışacağı kesin olan Yiğitcan için Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında elit atletin 100 metre branşında da yer alması kararlaştırıldı. Bu da önemli bir spor organizasyonunda bireysel olarak bir Kıbrıslı Türk atletin yarışmasını sağladı.

Eleme yarışı bugün

Yiğitcan’ın 100 metre branşında mücadelesi bugün başlayacak. Elemelerin 5’inci serisinde yer alan Yiğitcan, öğleden sonra gerçekleşecek seansta Macaritan, İsviçre, Ukrayna, Hollanda, İtalya ve Portekiz’den atletlerle yarı finale yükselebilmek için yarışacak. Yiğitcan yarı final vizesi alması halinde yarın finale çıkabilmek için yarışacak. Final de yarın koşulacak.

Hekimoğlu: “Elimden geleni yaparak rekoru geliştirmek istiyorum”

Bu büyük organizasyonda hem takım hem de bireysel anlamda piste çıkacak olan Yiğitcan Hekimoğlu, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. “Uluslararası bir arenada tekrardan hedeflerimiz doğrultusunda, hem bireysel hem takımsal olarak yer almak, Avrupa’nın en iyileriyle yarışacak olmak çok heyecan verici” diyen Yiğitcan, “Bireysel anlamda 100 metrede piste çıkmak, iyi geçirilen bir sezonda uluslararası platformda yer almak çok değerli, bunu başardığımız için çok gururluyum. Burada elimden geleni yapıp en iyi derecemi koşup tekrar KKTC’nin 100 metre rekorunu geliştirip sezonu güzel bitirmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

“Madalya umutlarımızı piste yansıtacağız”

“Takımsal anlamda Avrupa’nın söz sahibi korkulan bir takımıyız, büyük umutlarımız ve hedeflerimiz var” diyen Yiğitcan, “Bu doğrultuda böylesine güçlü bir takımda yer almak, bu heyecanı ve sorumluluğu yaşamak çok önemli. Madalya umutlarımızı piste yansıtıp gerekeni yapmak istiyoruz” dedi.

“Usain Bolt gibi bir efsanenin dünyanın en hızlı derecelerini koştuğu piste olmak ayrı bir heyecan” diyerek sözlerini sürdüren elit atlet, “Şimdiden herkesin desteğini yarış olduğu günler bir olup bu heyecanı paylaşmasını ve bunu olabildiğince yayıp bu arenada bizimde olabileceğimizi görmelerini istiyorum. Şimdiden destekleyen herkese çok teşekkür ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Keleş: “Bu yolculuk dokuz yıldır süren başarı hikayesidir”

Yiğitcan ile beraber gelinen noktada önemli paya sahip olan antrenör Celal Keleş ise “Bu noktaya gelmek için tüm olumsuzluklara rağmen planlı ve bilimsel verileri kullanarak ilerledik” dedi. “Bu yolculuk dokuz yıldır süren bir başarı hikayesidir” diyen Keleş, “ Yarınını planlamakta zorlanan bir ülkede dokuz yıldır bunu sürdürülebilir bir sonuca çevirmek bence en büyük basaridir” açıklamasını yaptı.

“Tüm yaptıklarımızla gurur duyuyoruz”

“Şu ana kadar toplumumuza yaşattığımız duygular ve tecrübeler için mutlu ve huzurluyuz” diyen Keleş, “Tüm yaptıklarımızla gurur duyuyoruz. Toplum da bizimle ilgili böyle hissediyor diye düşünüyorum. Bu başarıların her alanda dünyada varlığımızı göstermek adına özgüven getirmesini temenni ediyorum. Biz yetenekli ve gelişime müsait bir toplumuz. Herşeyin en güzelini hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yarışma kadar burada olmak da çok önemli”

Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda yine en güzel performans için çalışacaklarını ancak orada olmanın da en az yarışma sonucu kadar önemli olduğunu ve halkımızın bunun keyfini çıkarması gerektiğini düşündüğünü söyleyen Celel Keleş şunları belirtti: “Yarışmalar her zaman şov zamanıdır ve biz de halkımız adına bu şovun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Yaptığımız doğru işlerle Avrupa Atletizm Şampiyonası’ndayız ve bunun uluslar arası alandaki anlamını çok iyi biliyoruz. Bunun keyfini hep birlikte yaşamalıyız. Bize bu başarı hikayesinde desteğini her noktada gösteren herkese çok teşekkür ederim.”